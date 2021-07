Aydemir: ‘Biz asla Haktan ayrılmayacağız’ Aydemir’den Yunanistan’a tepki Aydemir: ‘Ahlaklı olmak milletimizin en bariz özelliğidir’ Aydemir Aziziye Belediyesini gündeme taşıdı

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ülke gündemini değerlendiren Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediyesinin çevre ve termal turizme yönelik yatırımlarını gündeme taşıdı. Yunanistan’ın Galatasaray Futbol Kulübüne karşı sergilediği çirkin tavra sert tepki veren Milletvekili Aydemir, makamında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e rahmet, Emniyet camiasına başsağlığı diledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Galatasaray Futbol Takımı'na Yunanistan tarafından sergilenen tutumu kınayarak, "Bunları tarif eden hal, faul yapmak; başkalarına kaba, küstahça tavırlar geliştirmek." dedi.

Şehit Cevher’e Rahmet Niyazı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, makamında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, Emniyet camiasına başsağlığı diledi.

Aydemir’den Milli Ahlak Vurgusu

Ahlaklı olmanın, Türk milletinin en önemli özelliği olduğunu, her zaman her ulusa saygı gösterdiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, bazı ülkelerin bunu yapmadığına dikkati çekti.

Galatasaray Futbol Takımı'na Yunanistan tarafından sergilenen tutumu "gayriahlaki" olarak nitelendirerek, kınayan Milletvekili Aydemir, "Bunları tarif eden hal faul yapmak; başkalarına kaba, küstahça tavırlar geliştirmek. 'Akrep niye ısırdı?' dersiniz? Akrebin meşrebinde var ısırmak. Şimdi 'Bunlar da niye gayriahlaki tavır sergiledi?' demek, aslında absürt bir şey. Bize kim ne yaparsa yapsın, ne tür faullü girişimleri olursa olsun biz ilanihaye haktan, hakikatten, insana olan saygıdan, sevgiden asla ayrılmayacağız." şeklinde konuştu.

Aydemir’den Kiliseye Yapılan Saldırıya Tepki

AK Partili Aydemir, parti olarak kimsenin inancına, mezhep ve meşrebine bakmadan hareket ettiklerini dile getirerek, Kadıköy'de bir kiliseye yapılan saygısızlığa bu bağlamda gereken tepkiyi gösterdiklerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin her grup toplantısında AK Parti'ye oy verenlere ilişkin olumsuz söylemlerde bulunduğunu savunan Milletvekili Aydemir, partisinin, kime oy verirse versin, vatandaşlar arasında asla ayrım yapmadığını ve herkese saygı duyduğunu vurguladı.

Aydemir Aziziye’yi Anlattı

Milletvekili Aydemir, Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Aziziye Belediyesinin yatırımlarla ortaya koyduğu çevre hassasiyeti ve termal turizm başta olarak ilçede gerçekleştirdiği yatırımları gündeme taşıdı. Basın toplantısında Aziziye Belediyesinin ilçeye kazandırdığı hizmet ve yatırımlara yer veren Milletvekili aydemir, özel sektör marifetiyle hayata geçirilen Aqua Park’a özel bir kayıt düştü ve yatırımcılara teşekkür etti.

