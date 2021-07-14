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Aydemir: ‘Bu devletin her işi pirüpaktır’ Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi Aydemir’den HDP’e: ‘Kayıp çocukların hesabını verin!’ Aydemir: ‘Allah’ın izniyle yüzümüz ak’

İHA

Aydemir: ‘Bu devletin her işi pirüpaktır’ Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi Aydemir’den HDP’e: ‘Kayıp çocukların hesabını verin!’ Aydemir: ‘Allah’ın izniyle yüzümüz ak’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın meşru hukuk zemininde hareket ettiğini belirterek "Kayıp silahlar hikaye. Devletin her şeyi çok net. Kayıp çocuklar var, analar feryat ediyor. PKK'yı her zeminde savunacaksınız sonra devlete iftira atacaksınız. Bunu kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.
Milletvekili Aydemir Ak Parti Grubu Adına Konuştu
TBMM’nin 102’inci oturumunda HDP Grup önerisi üzerine AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, HDP’e sert tepki göstererek, ‘Siz kayıp çocukların hesabını Diyarbakır analarına verin. ‘ dedi.
HDP Önergesine Tepki
HDP tarafından verilen önergenin bir karalama metni olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Arkadaşlar, elimde bir metin var, grup önerisi; 40 satırdan müteşekkil bir metin ve içinde 10’un üzerinde “iddia” kavramı geçiyor. Gazeteciler bunu çok iyi bilirler ki birine kara çalmak isterseniz “iddia edildi” diye bir kavram koyarsınız, ondan sonra hesabı vermek kolaydır. Bu ucuz bir yöntem, bu ucuzluğu hep yapıyorlar. İddialara göre, iddia edildi. ‘ diye konuştu.
‘Cumhur ittifakı her şeyi meşru zeminde yapmıştır’
Milletvekili Aydemir, ‘AK parti, bu heyet, Cumhur İttifakı’nı ifade eden heyet ne yapmışsa siyasi zeminde hep meşru olmuştur, o çizginin dışına asla çıkmamıştır. Artı, beş bin yıllık bir devletimiz var elhamdülillah, bugüne kadar alnı ak yüzü pak bir biçimde geldi, asla hileli, faullü bir yöntem uygulamadı. Bu nedir biliyor musunuz? Bu önerinin, bu önergenin altında yatan temel sebep, daha önce narkoterörle devletimizi ilintilendirmek istediler. Tabii ki safsata. Ardından neyi getirdiler arkadaşlar? Çocuk asker. Bu da bir saçmalık, bu da bir safsataydı. Şimdi bununla beslemeye çalışıyorlar.’ dedi.
‘Kayıp silah yok, kayıp çocuklar var’
Devletin her şeyinin kayıt altında olduğu, net biçimde belgelendiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Kayıp silahlar hikâye, kayıp silah filan yok, devletimizin her şeyi çok aşikârdır, çok nettir.
Şunu çok net söyleyeyim; kayıp çocuklar var, kayıp çocuklar. Analar feryat ediyor. Onun hesabını vereceksiniz siz. ‘ kaydını düştü.
Aydemir’den HDP’e Sert Tepki
Konuşmasında HDP’e tepki veren Milletvekili Aydemir, Bununla, yediğiniz herzelerin üstünü kapatamazsınız. PKK gibi bir imansız terör örgütüne müzahir olacaksınız, onları her zeminde savunacaksınız, sonra gelip devlete iftira atacaksınız. Bunu bu millet kabul etmez, yemez. Biz de bunları kabul edip sineye çekmeyiz. İşiniz gücünüz yalan, işiniz gücünüz iftira.’ dedi.
Milletvekili Aydemir’in Vurgusu
Milletvekili Aydemir, ‘Şunun altını çok net bir biçimde çiziyorum: Tarihî seyir içerisinde Türk devletinin yürüyüşüne, serencamına bakın, bir defa dahi bizi mahcup edecek, insanlarımızın yüzünü kara çıkaracak hâlimiz olmamıştır. ‘ vurgusunda bulundu.
Aydemir: ‘yalan söylüyorlar’
Milletvekili Aydemir, Genel Kurul’daki konuşmasında, ‘1944’ten bu yana kayıp silahlar var. Bunu Bakanlık çok net bir biçimde açıklamış, izah etmiş. 1944’ten bu yana arkadaşlar, seksen yıllık bir zaman dilimi ve şu söyledikleri öylesine afaki rakamlar ki hakikatle uzak yakın ilgisi yok. Niye arkadaşlar? Bunların yaptıkları bu, işleri bu. Çirkinliklerini örtebilmek için büyük yalanlar, abartılı yalanlar söylüyorlar. ‘ ifadelerine yer verdi.
‘Bu devletin her işi pirüpaktır’
Devlete yönelik haksız ve asılsız ithamları telin ettiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Kimin kimlerle iş tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Biz asla gayrimeşrunun yanında yer almadık Öneriyi veren arkadaş ne diyor? Tarif geliştiriyor, diyor ki: “Çete liderinin söylediğine göre” Çete lideri diye tarif edeceksin, onunla iş tutacaksın gelip onun iddiasıyla burada devleti töhmet altına koyacaksın. İşiniz yalan! Bu devletin söylediğim gibi her işi pirüpaktır. Allah’ın izniyle yüzümüz ak, her yerde göğsümüzü gere gere geziyoruz. Siz Diyarbakır Anaları’na gidin, o kayıp çocukların hesabını verin. “Edep yahu, haddinizi bilin!” diyoruz. ‘ dedi.

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