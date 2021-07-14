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Başkan Orhan’dan 15 Temmuz mesajı Orhan: “Bu millete kefen biçen, o kefeni kendi giyer”

İHA

Başkan Orhan’dan 15 Temmuz mesajı Orhan: “Bu millete kefen biçen, o kefeni kendi giyer”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “15 Temmuz; millet iradesine karşı diş bileyen ve düşman kesilen mihrakların nefesinin kesildiği, hain terör örgütü FETÖ’nün iman dolu göğüslere çarpa çarpa adeta paramparça olduğu günün adıdır” dedi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Orhan mesajında; karanlık ve hain emellerini 15 Temmuz’da icra ve ibra etmek isteyen FETÖ terör örgütünün milletten esaslı bir ders aldığına vurgu yaparak, “O gece herkes sustu; yüreklerdeki cesaret konuştu, dirayet konuştu. O gece herkes sustu; sadece ve sadece iradesine pranga vurulmak istenen aziz milletimiz konuştu. Ve kurulan tüm tuzaklar, tüm kumpaslar 15 Temmuz gecesinde yine necip milletimiz tarafından bozuldu. Bu yüzden 15 Temmuz, sadece hain darbe girişimine karşı sergilenmiş bir direniş değildir. 15 Temmuz aynı zamanda milli imandır, milli duruştur; birlik ve beraberliğin, milli kaynaşma, uzlaşma, kucaklaşma ve dayanışmanın en bariz ifadesi ve dahi ikamet adresidir. 15 Temmuz; sesimizin, sözümüzün ve nefesimizin milletçe tek olduğu, namımızı, şan ve şerefimizi ayaklar altına almak isteyen kiralık postalların, zillet çukuruna gömüldüğü gündür” ifadelerini kullandı.
Bu millete kefen biçen, o kefeni kendi giyer!
“Üzerinde yaşadığımız bu gönül coğrafyası, tarihi süreçte çok bela ve çok musibet gördü” diyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, milletin başına bela olmak isteyen şer odağı her yapı ve yapılanmanın enindesonunda bozguna uğradığının altını çizdi.
Başkan Orhan, “Biz, ihanet ve hıyanetlerle yeni karşılaşmıyoruz. Biz, husumet ve hezimetlere ilk kez de kafa tutmuyoruz. Biz, binlerce yıllık şanlı bir tarihin tarifi olmakla beraber cesaret ve kahramanlıkla abideleşmiş bir milletiz. Biz, geçmişten günümüze kadar çok derinlere kök salmış, üzerinde yükseldiğimiz tarihle birlikte topraklarımızı şehit kanlarıyla yoğurmuş ve yüce dinimiz İslam’a sancaktar olmuş bir milletiz. Biz, Malazgirt’in bile öncesine dayanan ve bu kadim topraklar üzerinden hiçbir zaman eksik olmayan imanın ve milli ruhun ta kendisiyiz. Cesaretimiz işte bu yüzdendir, feraset ve basiretimiz işte bu kaynaktan beslenmektedir. Dolayısıyla bu millete kefen biçmeye kalkışmak, o kefeni doğrudan giyinmek demektir. Hal böyle iken, emperyalist güçlerin taşere ettiği hain terör örgütü FETÖ’nün başına gelen de, tam da budur. 15 Temmuz’da aziz milletimize istikamet çizmeye ve iradesine zincir vurmaya kalkışanlar, yine bu milletin kükremiş sel misali bendini çiğneyip aşan evlatları tarafından yerle yeksan edilmiştir” diye konuştu.
“Milli hafızamızda hep canlı kalacaklar”
Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 15 Temmuz kalkışmasının yaşandığı gecede şehit düşen 251 vatan evladı ile gazileri de unutmadı. “Şehitlerimiz ve gazilerimiz yüreklerimizde ve milli hafızamızda hep canlı kalacak” diyen Başkan Orhan, milletin tanklara, kurşun ve bombalara karşı yürüyen her bir evladının o karanlık gecenin sabahını adeta demokrasi bayramına dönüştürdüğünü kaydetti. Başkan Orhan, mesajını şöyle tamamladı:
“Vatanı ve milleti için nefsinden, nefesinden feragat eden ve hatta tabutlarına bile sığmayan şehitlerimizi her daim rahmetle, minnetle anacağız. Onlar bizim hep övünç ve kıvanç kaynağımız olacak. Gazilerimiz ise, adeta destana dönüşen o gecede yaşananlara dair en canlı ve de milli vesikalarımız olarak kalacak. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millet için yürümeye, halka ve dolayısıyla Hakk’a hizmet için koşmaya, koşturmaya ve millete karşı duranlara set olmaya, bent olmaya, sur olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.”

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