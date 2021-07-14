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Başkan Sekmen’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İHA

Başkan Sekmen’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm şehitlerimizi saygı, minnet rahmet ve şükranla andı.
Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Aziz milletimizin Dünya Demokrasi Tarihi’ne kanıyla, canıyla yazdığı 15 Temmuz Demokrasi Destanı, milli hafızamızdan asla silinmeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla Türkiye’ye örnek olan Dadaşların 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu, tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır. Tarih; Demokrasi Destanı’nın nasıl gerçekleştiğini, aziz milletimizin cesaret ve dirayetini, Başkomutanımızın, Devlet Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin ferasetini, kahramanlarımızın Allah rızası uğruna nasıl şehit olduğunu büyük bir kıvançla yazacaktır.”
“Erzurum geçilmezdir, Türkiye geçilmezdir”
Başkan Sekmen, vatan şehri Erzurum’un tarihin her bir döneminde milli mücadelenin adeta fert fert bayraklaştığı bir serhat kenti olduğunu ifade etti. Sekmen, şu kaydı düştü: “Tıpkı 93 Harbi’nde olduğu gibi 15 Temmuz’da da sela ve ezan sesleriyle birlikte tek yürek ve tek vücut olan Dadaşlar, Anadolu’nun milli refleksine adeta yön verdi. Erzurum’un mukaddesatına olan düşkünlüğü, vatan ve millet sevgisi, Dadaşların çelikleşmiş iman gücü o gecede de vücut bularak düşmana korku salmıştır. İşte o gecede Anadolu’nun her bir köşesinde olduğu gibi Seyit Onbaşıların, Ulubatlı Hasanların, Sütçü İmamların, Mehmet Muzafferlerin, Nene hatunların ruhunu taşıyan Dadaşlar, vatan şehri Erzurum’dan dünyaya haykırdı: ‘Erzurum geçilmezdir, Türkiye geçilmezdir’ Şu çok iyi bilinmelidir ki 15 Temmuz’da gürleyen topların sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da”
“Şehitlerimizin ruhu şad olsun”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un milli iradenin bayraktar şehri olduğunu belirtti. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Medeniyetini barış ile inşa edenlerin, hak isteyene hakkını, başkaldıranın başını ezenlerin vatanında Başkomutanımızın dirayetiyle istiklal ve istikbalimiz için fert fert ay yıldızlı bayrağımızın sancağı olduk. O gece aziz milletimiz Hak ve Vatan davasının sırrına erenlerle tek vücut olarak, hainlere asla geçit vermedi. O günü hafızamızdan hiç çıkarmayacağız. Terörist başı satılmış FETÖ ve postallı işbirlikçilerinin bu aziz vatana kastını asla unutmadık ve unutmayacağız da Bu vesileyle vatanımız, milletimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahramanlarımızı, demokrasi şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyorum. Destan yazdığımız o gece gazilik mertebesine ulaşan yiğitlerimize ve nene hatunlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun.”

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