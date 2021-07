MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

251 vatandaşımızın şehit olduğu, 2 bin 196 vatandaşımızın da gazi olduğu 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Türk milletinin destan yazarak darbelere ve emperyalist oyunlara geçit vermediğini belirten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ülkemizin her an dimdik ayakta olacağının altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin bağımsızlığına göz dikmiş olan emperyalist güçlerin ve onun uşakları olan FETO, PKK, PYD, DAEŞ ve diğer bölücü örgütlerin hepsinin birleşip 15 Temmuz’da Türkiye’yi ele geçirme planlarının milletimizin engin vatan sevgisinden oluşan bir direnmeyle karşılaştığını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bizim milletimiz engin erdemlere sahiptir. Bu erdemlerin en başında geleni ve en önemlilerinden biride yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir. Türk milletinin bu yüksek karakterini, destanlarla dolu tarihimizde örneklerini her zaman görmüşüz ve ebediyete kadar da bu böyle devam edecektir. İşte bunların sonuncusu da, 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz Demokrasi Zaferi’mizdir.

Milletimizin bağımsızlığını darbeyle başa geçip elimizden almayı düşünenlere terk etmedik, etmeyiz de. İman gücümüzle, millet olmanın verdiği inanç ve devlet büyüklerimizin verdiği güvenle sokakları darbecilere dar ederek, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

Vatanımız üzerinde hain emelleri olan batılı devletlerin maşası olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı çıkarmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine ve namusuna göz diktiler. Fakat biz, millet olarak el ele vererek köprülere, hava alanlarına, açık meydanlara koşarak, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıktık.

Bütün dünya bilmelidir ki; Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile bu hainlere teslim etmez. Ve yine bilmelidirler ki bu millet, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hâkimiyetine girmez. Aramızda ayrılıklar çıkarmak isteyen tüm güçler bilmelidirler ki, Türk milleti büyük ve asil bir millettir.

Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun teminatı olmaya devam edecektir

15 Temmuzda vatanımız için şehadete yürüyen Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.