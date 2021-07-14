Başkan Yaşar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'nin demokrasi tarihi için bir milat olan 15 Temmuz'un 5’inci yılını idrak ettiklerini belirten Başkan Yaşar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Ülkemizi hain bir darbe girişimiyle bölüp parçalamak isteyenlere en güzel cevabı milletimiz verdi. Hain darbe girişiminde bulunanlar milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkûm edilmiştir. Bayrağımıza ve ezanımıza kasteden hainlere karşı karanlık geceden aydınlık güne milletimizin dik duruşuyla ulaştık. Bundan sonra insanların hürriyetine kast etmek kolay olmayacaktır. Türk milleti yeri geldiğinde esaret altına olmaktansa ölmeyi, vatanı için şehit olmayı tercih eder. Bunun en bariz örneği 15 Temmuz’da yaşanmıştır. Bugüne kadar yürekleri ile destan yazan milletimiz 15 Temmuz gecesi de canına, malına ve vatanına kasteden hain ve alçakça saldırıya karşı yüreğini ortaya koyarak darbe girişimini geri püskürtmüş, destanın yürekle yazıldığını göstermişti. Demokrasi destanının nasıl gerçekleştiğini, Başkomutanımız olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetini, milletimizin cesaret ve dirayetini, aziz kahramanlarımızın vatan uğruna nasıl şehit düştüğünü altın harflerle yazmıştır. Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır. Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini şiar edinen bizler, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Bu vesileyle bu devlet uğruna canını ortaya koymuş Şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı bir kez değil binlerce kez rahmetle anıyorum. Gazilerimize de hürmet ve sonsuz saygılarımı iletiyorum.”

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