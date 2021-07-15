Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu 50 dönüm alanda ekili alanlar kullanılamaz hale geldi

Erzurum’da etkili olan sağanak yağış ve dolu seralarda zarara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu kombina caddesinde bulunan onlarca seranın kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. Mahsulleri toplama hazırlığı yapan üreticiler yağan dolu ile tüm emeklerini suya gömdüler.

Sera sahibi Necati Yıldızer, dolu ve su baskınının yaklaşık 50 dönüm alanda hasara neden olduğunu belirterek, “3 aylık emeklerimiz heba oldu. Ürünlerimizi hasat etmeye hazırlanırken yağan yağmur ve sel önemli ölçüde zarara neden oldu. Zararımız büyük” diye konuştu.

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