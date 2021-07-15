15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz şehitlerin anısına hazırlanan klibi televizyonda izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminde şehit olanların anısına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan klibi televizyonda izleyen 5 yaşındaki Erzurumlu Göktuğ Eğilmez gözyaşlarını tutamadı.

Televizyon karşısında gözyaşlarına boğulan küçük çocuk sosyal medyada ilgi gördü. ‘Gözünü kırpmadan bile bile şehit olmayı bilmişler’ diyerek ağlamaya başlayan minik Eğilmez izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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