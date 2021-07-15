Aziziye Belediyesi’nin yatırımları TBMM gündemindeydi Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediyesi’nin yatırımlarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye Belediyesi’nin yatırımları TBMM gündemindeydi Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediyesi’nin yatırımlarını anlattı

İHA

Aziziye Belediyesi’nin yatırımları TBMM gündemindeydi Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediyesi’nin yatırımlarını anlattı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aziziye Belediyesi’nin de sesi oldu. Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısıyla Aziziye Belediyesi’nin yatırım ve projelerini anlatan Milletvekili Aydemir, AK Partili belediyelerin, eser siyaseti anlayışının en güzel örneklerini verdiğini söyledi. TBMM’deki basın toplantısında Termal Aquapark’tan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna, Engelsiz Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kapalı Pazar Kompleksi’nden Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’na varıncaya kadar Aziziye Belediyesi tarafından yapılan yatırımların tek tek tanıtımını yapan İbrahim Aydemir, Aziziye Belediyesi’nin eser ve hizmet üreten diğer tüm AK Partili belediyeler gibi göz doldurduğunu ifade etti.
Aziziye’nin Yatırımlarını Görsellerle Anlattı
Basınyayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle parlamento muhabirlerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda Aziziye Belediyesi’nin yatırımlarını görsel sunumlarla anlattı. Termalin ana mekanlarından birisinin Aziziye ilçesindeki Ilıca olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, belediyenin işbirliği ve özel sektör girişimiyle hayata geçirilen Termal Aquapark’ın eşi emsali olmayan bir yatırım olduğunun altını çizdi. Aydemir, Aziziye’deki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun da, yine kendisinin de gezip gördüğü yatırımlardan birisi olduğunu kaydederek, “Aziziye’de yine Engelsiz Yaşam Merkezi yapılmış ve birbirinden özel kullanım alanları, insanı ferahlatan mekanlar oluşturulmuş. Kapalı pazar ve otopark yerleri yapılmış. Bunlar vizyon gerektiren yatırımlar. Bunun için yürek koymak lazım, bunun için özel bir çaba göstermek lazım. İşte bu çabayı sarfeden Aziziye Belediye Başkanımız, AK kadronun, AK Parti’nin çok esaslı bir üyesidir, kendisine minnettarız” diye konuştu.
Aydemir: Bunlar Ufuk Açan Yatırımlar
AK Parti Erzuum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Güneş Enerji Santrallerine de vurgu yaptı. Söz konusu yatırımın Erzurum’da ufuk açtığını ve diğer belediyelere de örnek olduğunu anlatan Aydemir, “Bu tarz proje ve yatırımlar insanımız için istihdam anlamına de geliyor. İnsanlar bu yatırımlar sayesinde ekmek kazanacak, geçim imkanı bulacak. Belediyemizin Termal Seracılık Projesi de yine aynı şekilde üretime dönük yatırımlardan birisi. Erzurum’a dönük çok esaslı ürünlerimiz var; bunlar istihdam alanı açmak için. Mesela Aziziye’de Ehram Atölyesi kuruldu, burada nitelikli hanım kardeşlerimiz üretim yapıyor. Pandemi döneminde Aziziye Belediyemiz kendi dezenfektan üretimini kendisi yaptı. Buralarda onlarca insan çalışıyor” bilgisini verdi.
Termal Hizmetlerde Yeni Bir Vizyon
Aydemir, TBMM’deki basın toplantısında yine Aziziye Belediyesi’nin Termalle Entegre halde hizmet verecek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’ne de değindi. Söz konusu yatırımın ilçenin termal imkan ve altyapısına yepyeni bir vizyon kazandıracağını dile getiren İbrahim Aydemir, “Bunlar Aziziye Belediyemizin Erzurum’a ve Aziziye’ye kazandırılan güzellikler. İşte bizim ilçe belediyelerimizde dahi üretime ve istihdama dönüşen yatırımlar yapılıyor. Ben bu vesileyle Aziziye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.
Başkan Orhan’dan Aydemir’e Teşekkür
Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, Aziziye Belediyesi’nin yatırım ve projelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde seslendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e teşekkür etti.
Başkan Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in Erzurum hassasiyetinin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, “Kıymetli vekilimiz TBMM’de bulduğu her fırsatta Erzurum’u, Erzurum’un sahip olduğu potansiyel ve değerlerine dikkat çekiyor, bunları anlatıp dile getiriyor. Bu doğrultuda Başkent’te Aziziye’mize ve Aziziye Belediyemize de özel bir parantez açtılar. Erzurum siyasetinin müseccel bir markası olan; Dadaş duruşlu ve Dadaş kumaşlı vekilimize bizler de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri yapıldı Milli Takım seçmelerinde 15 Temmuz unutulmadı
YEREL HABERLER Kayaklı Koşu Biathlon milli takım seçmeleri ...
15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük çocuk gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER 15 Temmuz darbe girişimi videosunu izleyen küçük ...
Aydemir TBMM’de 15 Temmuz’daki dadaş duruşunu paylaştı Aydemir: ‘Gen yalan söylemez’ Aydemir: ‘Nef’i tarzı elan Erzurum’da ayaktadır’ Aydemir: ‘Nef’i duruşlu dadaşlara minnettarız’
YEREL HABERLER Aydemir TBMM’de 15 Temmuz’daki dadaş duruşunu ...
Gözütok’tan 15 Temmuz açıklaması “Acımız da öfkemiz de ilk gün ki gibi taze”
YEREL HABERLER Gözütok’tan 15 Temmuz açıklaması “Acımız da öfkemiz ...
15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anmak için 2 bin 810 metre yüksekliğe tırmandılar
YEREL HABERLER 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anmak için 2 bin 810 ...
Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu 50 dönüm alanda ekili alanlar kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sel ve dolu seralarda zarara neden oldu 50 dönüm ...
Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülen Çifte Minareli Medrese'de 90 eser sergilendi
YEREL HABERLER Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülen Çifte Minareli ...
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir’ Aydemir: ‘Hainleri ve destekçilerini lanetliyoruz’ Aydemir: ‘Allah’ın rahmeti milli irade şehitlerinin üzerine olsun’ Aydemir: ‘Erzurum Milli iradenin yüreğidir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız Milli İradenin ...
Yıldırım: “100 yıl önceki milli ruh, 15 Temmuz’da da kendini göstermiştir”
YEREL HABERLER Yıldırım: “100 yıl önceki milli ruh, 15 Temmuz’da da ...
Erzurum’da soğuk ve yüksek rakım test merkezi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da soğuk ve yüksek rakım test merkezi için ...
350 yıllık Çifte Minareli Medrese kapılarını Vakıf Eserleri Müzesi olarak tekrar açtı
YEREL HABERLER 350 yıllık Çifte Minareli Medrese kapılarını Vakıf ...
Aydemir’den Bakan Selçuk’a Tarım Lisesi teşekkürü Aydemir: ‘Erzurum’a hayırlı olsun’ Aydemir tarımsal eğitimin önemini paylaştı
YEREL HABERLER Aydemir’den Bakan Selçuk’a Tarım Lisesi ...
Rektör Çomaklı: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Başkan Yaşar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Otomobil takla attı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı; 2 yaralı
Erzurum'da sağanak; metrekareye 15 dakikada 15 kilogram yağış
YEREL HABERLER Erzurum'da sağanak; metrekareye 15 dakikada 15 ...
Başkan Kaylı’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kaylı’dan 15 Temmuz mesajı
Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu
YEREL HABERLER Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu
Erzurum’da vaka sayısında ciddi azalma Vali Memiş: “Artık pandemiyi değil aşılamayı konuşmamız gerek”
YEREL HABERLER Erzurum’da vaka sayısında ciddi azalma Vali Memiş: ...
Sunar: ‘15 Temmuz Milli İrade Destanıdır’ Sunar: ‘Milli irade dün de bugün de tek yürek’ Sunar: ‘Cumhurbaşkanımıza minnettarız’
YEREL HABERLER Sunar: ‘15 Temmuz Milli İrade Destanıdır’ Sunar: ...
Mühendislik Fakültesinde 5 lisans programının akredite süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Mühendislik Fakültesinde 5 lisans programının ...
Rektör Bülent Çakmak'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Bülent Çakmak'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 15 Temmuz Demokrasi ...
Başkan Sekmen’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...