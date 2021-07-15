Aziziye Belediyesi’nin yatırımları TBMM gündemindeydi Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediyesi’nin yatırımlarını anlattı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aziziye Belediyesi’nin de sesi oldu. Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısıyla Aziziye Belediyesi’nin yatırım ve projelerini anlatan Milletvekili Aydemir, AK Partili belediyelerin, eser siyaseti anlayışının en güzel örneklerini verdiğini söyledi. TBMM’deki basın toplantısında Termal Aquapark’tan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna, Engelsiz Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kapalı Pazar Kompleksi’nden Sağlıklı YaşamBisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı’na varıncaya kadar Aziziye Belediyesi tarafından yapılan yatırımların tek tek tanıtımını yapan İbrahim Aydemir, Aziziye Belediyesi’nin eser ve hizmet üreten diğer tüm AK Partili belediyeler gibi göz doldurduğunu ifade etti.

Aziziye’nin Yatırımlarını Görsellerle Anlattı

Basınyayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle parlamento muhabirlerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda Aziziye Belediyesi’nin yatırımlarını görsel sunumlarla anlattı. Termalin ana mekanlarından birisinin Aziziye ilçesindeki Ilıca olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, belediyenin işbirliği ve özel sektör girişimiyle hayata geçirilen Termal Aquapark’ın eşi emsali olmayan bir yatırım olduğunun altını çizdi. Aydemir, Aziziye’deki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun da, yine kendisinin de gezip gördüğü yatırımlardan birisi olduğunu kaydederek, “Aziziye’de yine Engelsiz Yaşam Merkezi yapılmış ve birbirinden özel kullanım alanları, insanı ferahlatan mekanlar oluşturulmuş. Kapalı pazar ve otopark yerleri yapılmış. Bunlar vizyon gerektiren yatırımlar. Bunun için yürek koymak lazım, bunun için özel bir çaba göstermek lazım. İşte bu çabayı sarfeden Aziziye Belediye Başkanımız, AK kadronun, AK Parti’nin çok esaslı bir üyesidir, kendisine minnettarız” diye konuştu.

Aydemir: Bunlar Ufuk Açan Yatırımlar

AK Parti Erzuum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Güneş Enerji Santrallerine de vurgu yaptı. Söz konusu yatırımın Erzurum’da ufuk açtığını ve diğer belediyelere de örnek olduğunu anlatan Aydemir, “Bu tarz proje ve yatırımlar insanımız için istihdam anlamına de geliyor. İnsanlar bu yatırımlar sayesinde ekmek kazanacak, geçim imkanı bulacak. Belediyemizin Termal Seracılık Projesi de yine aynı şekilde üretime dönük yatırımlardan birisi. Erzurum’a dönük çok esaslı ürünlerimiz var; bunlar istihdam alanı açmak için. Mesela Aziziye’de Ehram Atölyesi kuruldu, burada nitelikli hanım kardeşlerimiz üretim yapıyor. Pandemi döneminde Aziziye Belediyemiz kendi dezenfektan üretimini kendisi yaptı. Buralarda onlarca insan çalışıyor” bilgisini verdi.

Termal Hizmetlerde Yeni Bir Vizyon

Aydemir, TBMM’deki basın toplantısında yine Aziziye Belediyesi’nin Termalle Entegre halde hizmet verecek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’ne de değindi. Söz konusu yatırımın ilçenin termal imkan ve altyapısına yepyeni bir vizyon kazandıracağını dile getiren İbrahim Aydemir, “Bunlar Aziziye Belediyemizin Erzurum’a ve Aziziye’ye kazandırılan güzellikler. İşte bizim ilçe belediyelerimizde dahi üretime ve istihdama dönüşen yatırımlar yapılıyor. Ben bu vesileyle Aziziye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Orhan’dan Aydemir’e Teşekkür

Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, Aziziye Belediyesi’nin yatırım ve projelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde seslendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e teşekkür etti.

Başkan Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in Erzurum hassasiyetinin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, “Kıymetli vekilimiz TBMM’de bulduğu her fırsatta Erzurum’u, Erzurum’un sahip olduğu potansiyel ve değerlerine dikkat çekiyor, bunları anlatıp dile getiriyor. Bu doğrultuda Başkent’te Aziziye’mize ve Aziziye Belediyemize de özel bir parantez açtılar. Erzurum siyasetinin müseccel bir markası olan; Dadaş duruşlu ve Dadaş kumaşlı vekilimize bizler de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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