Emniyet Müdürü Tuncer, Vali Memiş’i ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer'i makamında kabul etti.

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Levent Tuncer, Vali Okay Memiş’i ziyaret ederek yeni görevine başladı.

Vali Okay Memiş Tuncer’e başarı dileğinde bulundu.

