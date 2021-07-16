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Aydemir: Erzurum Cumhurbaşkanımıza vefanın adresidir Aydemir: Erzurum Cumhurbaşkanımızı ağırlamakla müftehirdir Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz’

İHA

Aydemir: Erzurum Cumhurbaşkanımıza vefanın adresidir Aydemir: Erzurum Cumhurbaşkanımızı ağırlamakla müftehirdir Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum bir Dünya lideri, Türkiye’nin ufuk mimarı, Büyük ve Güçlü Türkiye idealinin önderi Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayacak olmakla müftehirdir. Erzurum Sayın Cumhurbaşkanımıza vefanın adresidir. ‘ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği ufuk, hayata geçirdiği yatırım ve projelerle Erzurum’a verdiği özel önemi ifade ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşların yüreğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna bir yeri var. ‘ vurgusunu paylaştı
Aydemir’in Basın Toplantısı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a gerçekleştireceği ziyaretin önemini, dadaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan saygı ve muhabbetlerini paylaştı. Basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Milletvekili Aydemir, 15 Temmuz sürecini ele aldı, TRT’deki görev ve yapılanma değişikliğini yorumladı, AK Parti döneminde Erzurum’da gerçekleştirilen yatırımları gündeme taşıdı.
Cumhurbaşkanımız Dadaşların Yüreğinde
Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset zemininde olduğu her dönemde Erzurum’da baş üstünde tutulmuş, Erzurum hep sahiplenmiş cumhurbaşkanımızı. Onun fikirlerini doruklara taşımış. Aynı hal sayın cumhurbaşkanımız için de geçerli. O da her zeminde Erzurum’u sahiplenmiş, iktidar dönemimizde Erzurum’a eşi ve menendi olmayan hizmetler getirmiş bir liderdir. Kendisine dadaşlar adına şükranlarımızı arzediyoruz. Cumartesi günü inşallah dadaşlar sayın cumhurbaşkanımızla çok özel ir enerji yüklenecekler. ‘ dedi.
Erzurum Yatırımları
Milletvekili Aydemir, "AK Parti iktidarları, Erzurum'a şimdiye kadar yaklaşık 40 milyar lira değerinde bir yatırım yaptı. Erzurum da, diğer illerle kıyas götürmeyecek şekilde AK Parti'yi sahiplenmiştir. 2023 seçimlerinde hedefimiz yüzde 80'in üzerine çıkmaktır." diye konuştu.
15 Temmuz
Milletvekili İbrahim Aydemir, basın toplantısında, 15 Temmuz'un Türk tarihi açısından çok önemli ve özel bir tarih olduğunu ifade etti. Bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü, devletin içine sızan hain bir örgütün darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Aydemir, "Meclis o gün vatan hainleri tarafından bombalandı. Bizdenmiş, milletin yanındaymış gibi görünerek bu saldırıyı yaptılar. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım. Su uyur düşman uyumaz. Onlara karşı duruşumuzu milletçe ortaya koymamız lazım." diye konuştu.
Muhalefete Tepki
Aydemir, 15 Temmuz'u sulandırma girişiminde bulunan bazı siyasi çevrelerin olduğunu dile getirerek, HDP ve CHP'nin "kayıp silahlar" iddialarına ilişkin TBMM'ye ayrı ayrı verdikleri önergeleri anımsattı. "15 Temmuz'dan bir gün önce neden bu önergeler veriliyor?" sorusunu yönelten Aydemir, "Hainlerle mücadeleye ara verilsin diye bir gayret var. Bu mücadele sonsuza kadar devam edecek. Onlara göre 15 Temmuz'dan sonra 100 bin silah kaybolmuş. Bu yalan ve iftira. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı envanterinden 7, Ankara Emniyet Müdürlüğünden 16, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden de 1 silahın kayıp olduğu açıklandı. 15 Temmuz'dan sonra kayıplar bu kadar. Devleti zan altında bırakmak ve 15 Temmuz için 'kontrollü darbe' tariflerine haklılık kazandırmak için bu yalanları söylüyorlar." dedi.
Trt Ve İbrahim Eren’in Hizmetleri
Milletvekili Aydemir’in basın toplantısının bir diğer odağı da TRT oldu. Milletvekili Aydemir, TRT yönetiminde yapılan değişiklikleri anımsatarak, görevini devreden eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in TRT'ye çok önemli katkılar sunduğunu söyledi. TRT'nin yayın politikalarıyla Türk dünyasına önemli hizmetler sunduğuna dikkati çeken Aydemir, şimdiye kadar yapılan hizmetlerin, bundan sonraki hizmetlere de ışık olacağını kaydetti.
Marifet İltifata Tabidir
Milletvekili Aydemir, ‘Marifet iltifata tabidir. Eğer siz marifete iltifat yöneltmezseniz marifet sahiplerini azaltırsınız. Hakkı teslim bağlamında İbrahim Eren beye teşekkür ediyoruz. Genç yaşına rağmen duruşuyla, hayata geçirdiği projelerle TRT’ye çok önemli iz bırakmıştır. Yurt dışına çıktığımızda TRT’nin fonksiyonu ne anlama geldiğini oralarda nasıl bir tesir peyda ettiğini çok daha net ve berrak görüyoruz. Sayın Eren, TRT bünyesinde çok sayıda ilave kanallar açtı. Kültürümüzü, milli hassasiyetlerimizi, değerlerimizi bizi ifade eden yayınlarla yüksek noktalara taşıdı. Kendisine minnettarız.’ dedi.

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