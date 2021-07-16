Karslı öğrenciler, Erzurum’u tanıyor “Pet şişeden kuş yemliği yaptılar”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında Erzurum’a gelişlerinde davul zurnalarla karşılanan Karslı öğrenciler, adım adım şehri ve kültürel değerlerini tanıdılar. Erzurum barları ile karşılanan öğrenci grubu, program çerçevesinde tarihi ve kültürel anıt alanlara götürüldü. Öğrenciler gezi dışında ise çevreye duyarlılık ve gezi kazanımları üzerine değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Biz Anadoluyuz’ Projesi kapsamında Erzurum’a ikinci kafile Kars’tan geldi. 3’ü görevli 28 öğrenci kampüste davul zurnalarla ve halk oyunu ekiplerinin bar gösterileri ile karşılandılar. Kafile karşılamadan oldukça memnun kaldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Spor Direktörü Vedat Engin ve Eğitim Şube personeli kafilenin tüm aktiviteleri ve gezi programlarını yürütüyor.

Kuş yemliği yaptılar

3 görevli eşliğinde Erzurum’a gelen 28 öğrenci, gezi programının dışında çevre ve toplumsal duyarlılık eğitimleri alıyorlar. Karslı öğrencilere en büyük sürpriz ise içtikleri pet su şişelerinden kuş yemliği yapmayı öğrenmeleri oldu. Öğrenciler kuş yemliklerini yurt kampüsünde ağaçlara iliştirerek önemli bir duyarlılığa imza atmış oldular. Günlük spor aktiviteleri de gerçekleştiren öğrenciler, kuş evi yapmayı öğrenirken keyif aldılar. Bir adet yoğurt kapağı, ip ve yarım litrelik pet su şişesi kullanılarak yapılan yemliğin insani duyarlılık örneği olduğunu belirten öğrenciler, “Gezmek ve eğlenmek güzel. Yurt kampüsünde ev sahiplerimiz bize güzel katkılar yaptılar. Suyu içtikten sonra pet şişeyi değerlendirerek kuş yemliği yaptık. Kars’a gidince oradaki arkadaşlarımıza da biz öğreteceğiz.” dediler.

Erzurum tanınırlığına katkı

Karslı öğrenciler Erzurum kalesi, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese gibi tarihi abidelerin yanı sıra gezdikleri yerlerde esnaf ziyaretinde bulundular. Esnafa Gençlik ve Spor bakanlığı logolu kalem hediye eden öğrencilere esnafta çeşitli hediyelerle karşılık verdi. Halkla diyaloğa girer öğrenciler gezerken öğrenme ve tanıma bağlamında kazanımlar elde ettiler.

Tortum Şelalesi ve Yedi Göller bölgesi ile gezi devam etti. Karslı konuklar, gördükleri doğal güzellik karşısında şaşkınlıklarını saklayamadılar. Tortum Şelalesini duyduklarını ancak Yedi Gölleri yeni tanıdıklarını belirten öğrenciler, Kars’a dönüşte gördükleri doğal güzellikleri ve misafir perverliği ailelerine, arkadaşlarına anlatacaklarını söylediler. Öğrenciler, “Erzurum, doğal güzellikleri ve tarihi abidevi eserleriyle çok zengin. Tanıtım için bizde katkı sunacağız. Doya doya bir gezi yaptık. Yetkililer bize unutulmaz keyifler yaşattılar.” dediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projeleri sayesinde yurdun dört bir yanından gençlerin Anadolu’yu gezerek öğrendiklerini belirterek “Çocuklarımız gezerek ülkelerini tanıyor, farklı şehir insanlarıyla ilişki kuruyorlar. Çok kıymetli bir projenin içerisinde olmak güzel. Çocuklarımıza ufuk açan proje için Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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