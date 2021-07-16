BB Erzurumspor kuvvet çalıştı

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BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde olan mavibeyazlı ekip, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

BB Erzurumspor akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmanla birlikte günü çift çalışmayla tamamlayacak.

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