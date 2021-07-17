Oltu Artvin yolu heyelan sonucu kapandı

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ErzurumArtvin karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.30 sularında gelen heyelan sonucu karayolu trafiğe kapandı. Oltu Artvin yolu Ayvalı barajı gövdesine bir kilometre kala dağdan gelen heyelan sonucu yol tamamen trafiğe kapandı.

Ekiplerin bölgede yolu ulaşma açmak için çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

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