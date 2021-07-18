BB Erzurumspor - Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi

BB ErzurumsporAntalyaspor ile saat 16.00’da yapacağı hazırlık maçına hakemler gelmedi.

Erzurum’da kamp yapan BB Erzurumspor ve Antalyaspor Kazım Karabekir Stadyumunda hazırlık maçı için bir araya geldi. Saat 16.00’da başlayacak olan maç henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı hakemlerin maça gelmemesinden dolayı başlamadı. Isınma hareketlerini sürdüren her iki takım futbolcuları alınacak kararı bekliyor.

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