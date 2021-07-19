MHP İl Başkanı Karataş'tan Kurban Bayramı kutlaması

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başta Şehit ailelerinin ve gazilerin bayramını kutladığını belirten ve tüm İslam aleminin güzel yarınlara erişmesini dilediğini yayımladığı mesajında belirten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş zorlu pandemi sürecinin bayram bilinciyle daha da geriletilebileceğinin altını çizdi.

Karataş yayımladığı mesajında “Millet olarak sahip olduğumuz en önemli özelliklerimizden biri, birlik ve dayanışma ruhumuz; her şartta bizi birbirimize yakınlaştıran paylaşma duygumuzdur. Kurban Bayramı, inanıyorum ki; koronavirüse karşı tüm tedbirleri alarak bu özelliğimizi perçinlememize vesile olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyaya örnek gösterilebilecek pandemi mücadelesinin bu bayramda da devam etmesi gerektiğine işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Bayramlar birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst safhada yaşanmasına vesiledir. Millet olarak, gönül dünyamızı sonuna kadar açtığımız her bayram, bizi daha da yakınlaştırır. Bu Kurban Bayramı'nı zorlu bir sürecin, pandemiye karşı milletçe verdiğimiz büyük bir mücadelenin ardından karşılıyoruz. Millet olarak sahip olduğumuz birlik ve beraberlik ruhunun, verdiğimiz mücadeledeki başarıyı nasıl etkilediğini hep birlikte gördük ve yaşadık. Tüm dünyanın altında kaldığı illete karşı; örnek gösterilen bir devletmillet dayanışması sergiledik.

Ne mutlu ki; bu bayramda ibadetlerimizi, ziyaretlerimizi gerçekleştirebilecek; sevdiklerimizle bayramlaşmanın güzelliğini sınırlı da olsa yaşayabileceğiz. Ancak emeklerimizi zayi etmemeli, malum olduğu üzere etkileri devam eden koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerimizi almayı sürdürmeliyiz. Hijyen ve mesafe kurallarına; maske kullanımına dikkat etmeliyiz.

Bu Kurban Bayramı inşallah daha nice bayramı sağlıkla ve sevdiklerimizle karşılayabileceğimiz, birbirimize sarılabileceğimiz güzel yarınların müjdecisi olacaktır. Türk milleti olarak gücümüze güç katacağımız gelişmelere vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin tüm İslam âleminin, milletimizin ve Dadaşların Mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Kesilen Kurbanların makbul olmasını, yapılan ibadetlerin kabulünü temenni ediyorum. Allah, milletimizin ve devletimizin sırtını yere getirmesin, birlik, beraberlik ruhunu ve kudretini daim etsin" açıklamasında bulundu.

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