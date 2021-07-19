Uçar’dan bayram mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Kurban Bayramı’nın Allah’a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolü olduğunu, Rabbimize, birbirimize, iyiye, doğruya yakınlaşmayı ifade ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bayramların, sevgi ve saygıyı pekiştirmek, dayanışmayı arttırmak, milli ve kültürel değerleri daha da yüceltmek açısından güzel bir vesile teşkil ettiğini söyledi

Başkan Mahmut Uçar, bu müstesna günleri büyükleri ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, kimsesizleri, yoksulları hatırlayarak, gönülleri kazanarak, bayramı maneviyatına uygun geçirmek gerektiğine vurgu yaptı. Uçar, çocuklara bayramları layıkıyla yaşatarak gelecek nesillere aktarılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Başkan Mahmut Uçar, pandemi ile mücadeleyi aksatmadan, temizlik, maske ve mesafeye her zamankinden daha duyarlı davranarak, bayramda ve bayram sonrasında da aynı şekilde hareket edilmesi gerektiğini hatırlattı. Bayram sevinçlerinin hüzne dönüşmemesi için tedbirlerin elden bırakılmamasının önemine değinen Başkan Mahmut Uçar, “Kurban Bayramının ülkemize, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi. Uçar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bayramlar, hayatı huzura dönüştüren, sevgi bağlarımızı güçlendiren paylaşma ve dayanışma günleridir. Birbirimizi hatırlamak, kardeşlik ahdimizi yenilemek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli fırsatlardır. Bayramlar hep beraber yaşanırsa sevinçler çoğalır, gönüller muhabbetle dolar, bütün yeryüzünün neşesi olursa hakiki anlamını bulur.

Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı'nda vahyin şehri Mekke’de ve Arafat’ta vakfeye duran bütün hacılarımızın, aziz milletimizin ve yeryüzündeki bütün müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor, idrak edeceğimiz Kurban Bayramının barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum."

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