BB Erzurumspor ilk etap kampı tamamlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren mavi beyazlılar dün Palandöken Yüksek irtifa Kamp merkezinde kamp yapan Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçı ile ilk etap çalışmalarını noktaladı.

Lig öncesi bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor ikinci etap kamp çalışmalarını da kendi tesislerinde devam ettirecek.

Teknik Direktör Erkan Sözeri ve Sportif Direktör Muzaffer Bilazer iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, yapılacak 23 takviye ile lige hazır hale geleceklerini belirttiler.

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