Erzurum'da Floor Curling müsabakaları başladı

Türkiye Curling Federasyonu Floor Curling Erzurum İl Temsilciliği tarafından Palandöken Kapalı Spor Salonunda 1819 Temmuz 2021 tarihleri arasında il seçmeleri yapıldı.

İl Seçmelerine, Aziziye Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 3200 Akademi Spor Kulübü, Karbeyaz Spor Kulübü, Çelebi Spor Kulübü, Palandöken Gençlik Spor Kulübü, Çığ Spor Kulübü, Erzurum Olimpik Adımlar Spor Kulübü Derneği, Erzurum Bisiklet Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Erzurum Gelişim Spor Kulübü Derneği, Uzundere Gül Spor Kulübü ve Albayraklar Spor Kulübü Derneği olmak üzere 12 takım il seçmelerine katıldı.

Türkiye Curling Federasyonu Floor Curling Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi organizasyon hakkında yaptığı açıklamada, "İlimizde yapılan curling il seçme müsabakalarına 8 takım, 12 antrenör, 12 kulüpten 11 erkek, 12 kadın ve 9 Mix takımdan yaklaşık 100 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyorlar. İl seçmelerinde dereceye girecek sporcular 1720 Ağustos 2021 tarihleri arasında Adana ilinde yapılacak Floor Curling Türkiye Şampiyonasına Erzurum ilinden 6 kulüp, 17 takım katılmaya hak kazanacak. Erzurum Palandöken Kapalı Spor Salonunda yapılan il seçmelerinde yapılan müsabakalar sonucunda 6 erkek, 6 kadın ve 5 Mix takımları Floor Curling Türkiye Şampiyonasında Erzurum ilini temsil edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

İl seçmelerine katılan Gülcan Akdağ, Merve Elman ve Afganistan’dan gelip Erzurum’da eğitimini sürdüren Fazıl Ahmad ise "Burada yapılacak il seçmelerinde başarılı olup Erzurum’u en iyi şekilde Adana’da temsil etmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

1819 Temmuz 2021 tarihleri arasında 2 gün süren Floor Curling Erzurum İl Seçmelerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilecek.

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