Vali Okay Memiş, bayramda pandemi kurullarına uyulmasını istedi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, pandemi sürecine dikkat çekerek bayramda kurallara uyulmasını istedi.

Vali Memiş mesajında; “Bayramlar, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı müstesna günlerdir. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Müslümanların birbirleri ile kaynaştığı; başta sevgi ve saygı olmak üzere, milletçe yardımlaşma imkânı veren bir “Kurban Bayramına” daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınlarımızdaki dar gelirlilerin fark edildiği, gözetildiği ve toplumda açılan yaraların sarıldığı, sosyal adaletin gerçekleştiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip, geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında tüm olumsuzlukların ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah’ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. Bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan hepimiz için büyük anlamlar taşımakta olup, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalıdır. Bayramlar, vefa duygusunun bir göstergesi olmasının yanı sıra sadakatin zenginliğini, tanışmanın, kaynaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız eşsiz zamanlarıdır. Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında, tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin her zaman halini hatırını sormalı onları sadece bayram günlerinde değil, her zaman hatırlamalıyız. Küçüklerimize de sevgi ve muhabbetle yaklaşarak, her günümüzde kardeşlik, sevgi ve saygı bağı ile toplum olarak kucaklaşmalıyız” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve nice ölümlere neden olan COVID19’ la mücadelede ülkemizin büyük başarısı, uluslararası alanda gurur verici bir takdir kazandığını kaydeden Vali Memiş, “Günümüzde ise bu büyük musibetin, hayatımızdan çıkmasına inşallah ramak kalmıştır. Ama yine de Sağlık Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumların tavsiyelerine azami özen göstermek ve bu duyarlılığın devam etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu Mübarek Bayramımızı da özellikle ziyaretleşmelerde, pandemi kuralları çerçevesinde hareket etmemiz hepimiz için bir sorumluluk ve aynı zamanda bir görevdir.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm ülkemizde ve güzel ilimiz Erzurum’da, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

