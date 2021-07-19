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Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Kurban bayramı mesajı Orhan: Hanelerimiz şen, gönüllerimiz gülşen olsun

İHA

Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan Kurban bayramı mesajı Orhan: Hanelerimiz şen, gönüllerimiz gülşen olsun

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Kurban, Yüce Allah’a ruhen ve manen yaklaşıp, yakınlaşmanın yoludur. Sadakatin, teslimiyetin, tevekkül ve muhabbetin tarifidir. Daim olsun, Mevla mübarek kılsın” dedi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kurban bayramını yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Orhan mesajında; bayramların manevi açıdan birlik, dirlik, bütünlük ve beraberliği sembolize ettiğine vurgu yaparak, “Bayramlar, ruh dünyamızı güzelleştirmemiz, inanç ikliminde soluklanmamız, izzet ve sonsuz ikramlarından istifade etmemiz için Yüce Allah’ın bize sunduğu eşsiz nimet ve fırsatlardan birisidir. Bayramlar selamettir, esenliktir, afiyettir. Bayramlar manevi kuvvettir, uhuvvettir, muhabbettir. Hele Kurban bayramı ki, ümmet olan bizlere İbrahim Peygamber’den sadakat, İsmail Peygamber’den teslimiyet dersidir. Yüce Allah, bizleri kendisine sadık kalabilen ve teslim olup tevekkül edebilen kullarından eylesin” ifadelerini kullandı.
Kurban Mukaddes Bir Mirastır
Bayram mesajında; “Yüce dinimiz İslam’ın özel anlamlar yüklediği, yanı sıra fırsatlar ve nimetlerle de süslediği çok çeşitli zaman dilimleri vardır” diyen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, işte bunlardan birisinin de Kurban bayramı olduğunun altını çizdi. Ramazan ayında Allah rızası için sabırla tutulan oruçların bayramla müjdelenmesi gibi, Kurban bayramının da, Yüce Allah’ın rızasına talip olmanın en seçkin ifadesi olduğunu vurgulayan Orhan, “Yaradanın rızasını kazanmak için kesilen her kurban, kullukta sadakati ve teslimiyeti hatırlatır, anlatır ve yaşatır. Allah için candan ve canandan geçmeyi, nefisten ve nefesten feragat etmeyi öğretir. Bu çağlar ötesinden günümüze kadar ulaşmış bir derstir, mâna aleminden bir imtihan ve de mukaddes bir mirastır. Yüce Allah’a hakkıyla kul olabilen ve dolayısıyla da O’nun rızasını kazananlar, işte bu mirası layıkıyla sahiplenenler olacaktır. Mevla, bu kutsi mirasın varisleri olmayı ve teslimiyet sınavından yüz akıyla çıkmayı bizlere de nasip etsin; kestiğimiz ve keseceğimiz kurbanlarımızı şimdiden kabul ve makbul eylesin” niyazında bulundu.
Paylaşalım, Bölüşelim, Mutla Edelim
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bayram mesajında paylaşmanın, dayanışmanın, kaynaşıp kucaklaşmanın önemine de vurgu yaptı. Başkan Orhan, “Her bayramda olduğu gibi, bu bayramın da bir varlık imtihanı olduğunu unutmayalım. Paylaşarak güldürelim, bölüşerek doyuralım, yürek dağarcıklarımızı sevgiyle, muhabbetle dolduralım. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutalım, hasımlığı ve husumetleri hep birlikte bertaraf edip, kardeşlik duygularımızı güçlendirip pekiştirelim. Bayramın coşkusuyla hanelerimizi şen, gönüllerimizi gülşen edelim. Büyüklerimizin hayır duasını alıp, birbirimizle de dualarda buluşalım” dedi.
Orhan’dan Salgınla Mücadele Uyarısı
Öte yandan Başkan Orhan, salgınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çekerek, özellikle temas ortamı oluşturmamaya özen gösterilmesi çağrısında bulundu.
Orhan, şunları kaydetti: “Normalleşme döneminde bulunuyor olsak bile salgın mücadelemizin devam ettiğini aklımızdan çıkarmayalım. Virüsün, gücünü temas ortamından aldığını hepimiz biliyoruz; bu yüzden virüse bu imkanı vermeyelim, maske kullanımı ve mesafeye özen gösterelim, aşılarımızı mutlaka yaptıralım. İlaveten acı kayıplar ve kederler yaşamamak için trafik kurallarına uyalım, tatil yolculuklarımıza gölge düşürmeyelim ve trafik canavarına yeni kurbanlar vermeyelim. İşte bu duygu ve düşüncelerle kınalı kuzularını vatan ve bayrak uğruna kurban vermiş olan şehit ailelerimiz başta olmak üzere aziz hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, huzur, sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

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