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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban bayramında beslenmeye dikkat

İHA

Kurban bayramında beslenmeye dikkat

Diyetisyen Şeyma Aktaş, kurban bayramında beslenme konusunda uyardı.
Bu yıl Kurban Bayramı yılın en sıcak zamanlarına denk geldiğini bunun da özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar, çocuklar için beslenmeyi daha önemli hale getirdiğini belirten Aktaş, “Sıcak havalarda yağlı beslenme kişilerde kolesterolde yükselme kan basıncında artmaya daha çok sebebiyet verebilir. Bu yüzden bayramda sağlık problemleri yaşamamak için et tüketiminde miktara, pişirme şekline ve yanında tükettiğimiz yiyeceklere dikkat etmeliyiz” dedi.
“Aslında kırmızı et hem çok iyi bir protein kaynağı hem de demir, çinko, fosfor ve magnezyumdan zengindir” diyen Diyetisyen Şeyma Aktaş, “Ancak doğru olmayan pişirme yöntemleri bu içeriğin azalmasına sebep olabilir . Bu yüzden et tüketiminde en önemli noktalardan biri doğru pişirme yöntemi seçebilmektir. Eti saklama şekli oluşabilecek zehirlenmeler açısından yine dikkat etmemiz gereken başka bir husustur” diye konuştu.
Diyetisyen Şeyma Aktaş, kurban bayramında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle aktardı;
“Kurban kesildikten hemen sonra rigor motris adı verilen ölüm katılığı oluşur bu durum hem etin zor pişmesine hem de hazımsızlık olmasına neden olur bu yüzden et kesildikten hemen sonra tüketmemeli 24 saat dinlenmesi beklenmelidir. Özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin tüketmesi şikayetlerini artırabilir.
Kırmız et doğranacak tahtalar ile sebze ,meyve yada ekmek doğrananlar ayrılmalı teması engellenmelidir.
Kırmızı etin 2 derecede buzdolabında bekleme süresi 12 hafta kadardır ancak sıcaklıkları 4 derece olan dolaplarda daha kısa süre bozulmadan muhafaza edilebilirler. Dondurucu da ise 18 derecede daha uzun süre saklanabilir.
Buzlukta saklanan etler buzdolabının alt kısmına alınıp yavaş çözdürülme sağlanmalı ve çözdürülen et bakteri oluşumunun artması nedeniyle tekrar dondurulmamalıdır.
Pişirme yöntemi olarak en çok tercih edilmesi istenilen ızgara, haşlama yada fırında yöntemlerinden biridir. Bunun yanında Haşlama yöntemi; az suda kısık ateşte ve kapağı kapalı olarak pişirilmeli ve vitamin kaybı engellenmeye çalışılmalı, Fırında; düşük ısıda uzun süre su kaybı önlenerek pişirilmeli, Izgara; ateşle birebir temas etmeden 1015 cm uzaklıkta kanserojen oluşumu engellenerek pişirilmeli, Kavurma; ekstra yağ ilavesi yapılmadan kendi yağında kısık ateşte pişirilmelidir. Kızartma: zaten yağlı bir yiyecek olan et kızartma yöntemi ile daha yağlı hale geldiği için tercih edilmesi önerilmemektedir.
Sakatat tüketimi özellikle veteriner kontrolünden geçmeyen hayvanların sakatataları tüketilmemeli ve içerisinde su kesesine benzer yapılar varsa da tüketilmemelidir. Ayrıca yağ oranı yüksek olduğu için için kızartma yada kavurma işlemi yapılmamalı ve kolesterol kalp damar hastalığı olanlar da tercih etmemelidir.
Et içiren öğünler öğle yemeğinde tercih edilmeli ve akşam yemeklerinde ise sebze yemekleri tüketmeye özen gösterilmelidir.
Et yemeklerinin yanında pirinç, bulgur, makarna, asitli içecekler yerine ayran, cacık, yoğurt ve salatalar tercih edilmelidir.
Bayram ziyaretlerinde et tüketimi ile midemiz zaten yorulur bununla beraber hamur ve şerbetli tatlılar, gazlı içecekler yerine meyveli yada sütlü tatlılar ve meyve tercih edilmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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