Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Kurban Bayramı kutlaması

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, kurban bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde, hayatın nasıl güzelleştiğini görmemize vesile olan; kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi sağlayan çok özel günlerdir.

Dini Bayramlar yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Pandemi süreci iş dünyamıza zor bir dönem yaşattı. Kapanan işyerlerimiz, işsiz kalan vatandaşlarımız oldu. Bu bayramda yardımlaşma ve dayanışma kültürümüze çok daha sıkı sarılmamız gerekiyor. ihtiyaç sahiplerine uzatılacak bir el onları mutlu edecektir.”

Mesajında, bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın yaşandığı müstesna günler olduğunu belirten Başkan Hüseyin Tanfer, “İslam Âlemi olarak mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın manevi hazzı ve mutluluğunu hep bir arada yaşıyoruz. Kendimiz, ailemiz ve çevremiz için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim. Sevginin, hoşgörünün hâkim olduğu, kırgınlıkların bittiği toplumsal bağların kuvvetlendiği bu güzel günler vesilesiyle büyüklerimizin gönlünü alalım, çocuklarımıza gelenek ve göreneklerimizi anlatıp, aktaralım.

Vatanımızın her köşesindeki şehit annelerimizin ve babalarımızın, ailelerinin ve Türkİslam aleminin en güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla, sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara sağlıklı bir şekilde ulaşmak temennisiyle, başta Erzurumlu hemşerilerimiz olmak üzere, Aziz Milletimizin ve Tüm İslam Âleminin Mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

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