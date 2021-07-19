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Erzurum STP’ndan Mescid-i Aksa açıklaması “Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek isteniyor”

İHA

Erzurum STP’ndan Mescid-i Aksa açıklaması “Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek isteniyor”

Erzurum Sivil Toplum Platformu’nca Kudüs'teki baskın planlarına karşı tepki için basın açıklaması yapıldı.
Lala Paşa Camii bahçesinde toplanan platform üyeleri adına açıklamayı Ömer Onay yaptı.
Onay, “İlk kıblemiz, miracımız, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs, bu bayram öncesi yine İsrail’in saldırılarına maruz kalmıştır. İsrail’in bu saldırıları artık kronikleşmiş; Müslümanların her bayramı öncesi Mescid i Aksa hedefe konularak, bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid i Aksa bir Yahudi mabedine çevirilmek istenmektedir” dedi.
Mescidi Aksa’ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, ilahi hatıranın vücûd bulduğu yapıya verilen zararlar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, Mescidi Aksa’nın altının oyulmasıyla oluşturulan tüneller, buradaki ibadetgâhlara uygulanan kapatmalar, Yahudilerin burada gerçekleştirdiği ayinler ve pervasızlıklar, her türlü sosyal ve kamusal baskılamalar, İsrail’in Mescid i Aksa üzerindeki düşlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıktığını ifade eden Onay, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Ancak, İsrail bu düşten uyanmaya başladı. Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi İsrail’i her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor, düşler yerini kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail’in gün geçtikçe daha da çirkefleşmesine, saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor. Ramazan ayının sonunda yaşanan olaylarda İsrail yine Mescid i Aksa üzerine saldırıya geçmiş, Müslümanların tüm Filistin coğrafyasından başlamak üzere dünyanın her yerinde İsrail’in Siyonist politikalarına karşı ayağa kalkması neticesinde İsrail geri adım atmış, sonun başlangıcını yaşamışlardı.
Bugün yine tek ses olmalı, İsrail’e karşı tek yürek tavrımızı ve haklılığımızı ortaya koymalıyız. Artık İsrail’in bu topraklardaki vadesi doluyor. Dışarıdan getirecekleri nüfus gücü kalmadı. Uluslar arası kamuoyu gün geçtikte İsrail’e karşı tavrını daha net ortaya koyuyor. Filistinliler mücadeleyi daha farkındalığı yüksek şekilde ortaya koyuyor. Nüfus üstünlüğünün kendilerinde olduğu şehirlerde dahi toprakları terketmeye başladılar. Siyasi olarak en ufak bir düzen kuramadılar. Bunun kendileri de farkında. Bu farkındalığın yükünü saldırıların şiddetini arttırarak aşmaya çalışıyorlar. Parçalanıyorlar, parçalanmaya devam edecekler. Hadisi Şerif’de diyor ki: “İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalbiyle ona karşı kin ve nefret beslesin. Bu ise imanın asgarî gereğidir."
Bugün İsrail, Müslüman coğrafyaların tam kalbinde, bizatihi kötülük timsali olarak durmaktadır. Bu kötülüğe karşı kalbimizle buğuz etmekle beraber, elimizle ve dilimizle yapmaya güç yetireceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Uluslararası kurum, kuruluş, STK, haber yayıncıları, sanatçılar, siyasetçiler, güvenlik kurumları, teşkilatlar, organizasyonlar gibi mekanizmaları doğru şekilde harekete geçirecek kamuoyu baskını oluşturmak tüm Müslüman alemi için acil bir gerekliliktir. Siyonizmin pek çok boyutuyla karşımıza çıkması gibi, mücadele ederken de farklı mukavemet metotlarını etkili bir biçimde kullanmalıyız. İsrail, Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı Yahudileştirmek isterken; Siyonizm’in dini, kültürel, politik medya yanlarını kullanmaktadır. Kişiler ve zamanlar değişse de Siyonist ideolojinin karanlık yüzü değişmemektedir. Mücadelemizi verirken, bu ırkçı, saldırgan ideolojinin tüm unsurlarına karşı vermeli; küresel bir farkındalık ve bilinçlendirme hareketi uy andırmalıyız.
Mescid i Aksa ve Kudüs’ün akıbetini yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklememeli; her bir Müslüman, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymasını bilmelidir.
Bizler Mescid i Aksa için, Kudüs için, Gazze için, Filistin için bedeller ödedik. Vatandaşlarımız Mavi Marmara Marmara’da şehit oldular. Kudüs’ün akıbeti bizlerin hayat mücadelesinin tam merkezinde yer almalıdır.
İsrail şunu unutmasın ki; bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olmaya devam edeceğiz
Gerekirse hepimiz Filistin’e gider, orada Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza mücadele eder yine de Mescidi Aksa’yı yalnız bırakmayız.”
Zaman zaman sloganlarla basın açıklamasına destek veren vatandaşlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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