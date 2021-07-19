Başkan Kaylı’dan bayram mesajı

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, Kurban bayramının hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu. Başkan Kaylı, birlik ve beraberliğin gelişip güçlendiği, huzur, sağlık ve mutluluğun arttığı daha nice bayramlara erişmenin en büyük arzuları olduğunu söyledi.

Kurban bayramının, Hazreti İbrahim’in Allah’a oğlu İsmail Peygamberi kurban etme sözü vermesi ve ardından sergilediği teslimiyeti temsil ettiğini hatırlatan Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, “Elbette kestiğimiz kurbanların kanı da, eti de Allah’a ulaşmıyor. Burada amaçlanan Allah’a karşı olan kulluk vazifemizi, ona karşı doğruluk ve sadakatimizi ortaya koymaktır. Çünkü biz inananlar biliyoruz ki, iki dünyada da kurtuluşa ermenin yolu Allah’ın rızasını kazanmaktan geçiyor” dedi.

Kurban bayramının aynı zamanda yoksulların hatırlandığı ve paylaşmanın zirvelere ulaştığı hatırı sayılır günlerden olduğunu anlatan Kaylı, “Bayramları çok daha güzelleştiren de budur, yani paylaşmaktır, ihtiyacı olanın imdadına yetişmektir. Bu yüzden bu Kurban bayramında da berekete hissedar olup, Allah’ın rahmetinden nasiplenelim. Büyüklerimizin gönüllerini hoş edelim, küçüklerimizi sevindirelim. Küskünlük ve dargınlıkları aramıza sokmayalım. Coşkuyla, sevinç ve neşeyle inşallah bir bayrama daha vasıl olup, bizi daha nice bayramlara kavuşturması ümidiyle CenabAllah’a dua edelim. Bu vesileyle Mübarek Kurban bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Erzurumlu hemşehrilerimize ve tüm partililerimize baki selamlar gönderiyorum” dedi.

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