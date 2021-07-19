Başkan Sekmen’den Kurban Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu bayramlara bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun” dedi.

Başkan Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu görüşlere yer verdi: “İslam âlemi olarak, inanan gönüller olarak bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu sevinci yaşatan Yüce Rabbimize şükürler olsun. Kurban Bayramı’nda Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in babaoğul sevgisi ile Yüce Allah’a bağlılık duygularının harman olduğu engin bir dünya vardır. Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakârlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesidir. Bayramlar; sevinçleri büyütme mevsimidir. Bayram; Müslüman’ı Müslüman ile kaynaştıran, dargınları barıştıran, gönülleri gönüllere kavuşturan mübarek bir zaman dilimidir.”

“Bayramlar, birlik ve beraberlik günleridir”

Başkan Mehmet Sekmen, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sekmen, şöyle devam etti: “Bugün birlik ve beraberlik günleridir. Bayramlar, hayat yolculuğumuzda Yüce Allah’ın bize lütfettiği kardeşlik ve neşe iklimidir. Bayramlaşmalar toplumda kardeşlik ruhunun pekişmesi için en güzel vesilelerdir. Bayramlaşmanın ilkini, bizden hayır dua bekleyen, kabristanların mahzun selvileri altındaki geçmişlerimizle yapmalıyız. Kur’anlarla, dualarla onların ruhlarını şâd etmeliyiz. Ardından neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüller ve muzdarip yürekler, çaresiz ve yalnız kimselerle bayramlaşmalı, bayram sevincimizi onlarla paylaşmalıyız. Kurban ikramlarıyla maddi durumdan yoksun olan kardeşlerimizi de sevindirmeliyiz. Bu vesileyle idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Aziz vatanımız için şehit düşen kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle yâd ediyor, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.”

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