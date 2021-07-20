Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri peşlerinden koştu



Salih TEKİNOktay POLAT/ERZURUM, (DHA), (DHA)ERZURUM'da, bayramın ilk gününde kaçan kurbanlıklar, sahipleri ile ekipleri peşlerinden koşturdu. Kesilmek için yere yatırıldıktan sonra yeniden kalkan boğa, görevlilerin yaptığı iğneyle sakinleştirildi.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalara kurduğu kesim yerlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazıları ise kurbanlıklarını evinin bahçesinde ya da arazilerde kesmeyi tercih etti. Kesim sırasında bazı kurbanlıklar kaçtı, sahipleri de peşlerinden koştu.

Palandöken ilçesindeki kesimhaneye getirilen büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçtı. Atlama kulelerinin bulunduğu Kiremitlik Tepe´ye doğru kaçan hayvan, sahiplerini uzun süre peşinden koşturdu. Büyükşehir Belediyesi kurban yakalama ekibinin uyuşturucu iğne kullanmasına izin vermeyen vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakaladı.

Palandöken ilçesi Su Deposu semtinde ise sahiplerini peşinden koşturan boğa, atılan uyuşturucu iğneye rağmen kaçışını sürdürdü. Sokak aralarında koşturan kurbanlık, hayvan sahiplerinin yoğun çabaları sonucu yakalandı.

Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde ise kesilmek için yatırıldığı sırada yeniden kalkan boğa, görevliler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Birçok bölgede kurbanlıklarını kesmekte zorlanan vatandaşlar, kurban yakalama ekibinden destek istedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-07-20 13:06:46



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