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(ÖZEL) Rizesporlu Cemali Sertel: Forma savaşında her zaman varım

DHA

(ÖZEL) Rizesporlu Cemali Sertel: Forma savaşında her zaman varım


"Kendimi sol bekte kanıtlamak istiyorum"
"Rizespor'u, camianın istediği yerlere taşıyacağız"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralanan Cemali Sertel, "Oynayabileceğim ve kendimi kanıtlayabileceğim bir takıma geldim" dedi.
Geçtiğimiz sezon Başakşehir forması giyen ve bu transfer döneminde Çaykur Rizespor'a kiralanan Cemali Sertel, "Forma savaşında sonuna kadar mücadele edeceğim. İlk hedefim Başakşehir'e döndükten sonra yurt dışına gitmek. Her futbolcu gibi benim de hayallerim yurt dışında oynamak. Ondan sonra A Milli Takım" ifadelerini kullandı. Genç savunmacı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
21 yaşındaki savunmacı, transfer süreci hakkında yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor'da hocamız ve yönetim beni istediğini çok belli etti. Oynayabileceğim bir takımda, kendimi tekrar kanıtlamak istiyordum. Hocam beklentilerini bana ve menajerime anlattı. Ben de çok çalışıp kendimi ona ispatlayacağım. Formayı vermek istemiyorum bu sene. Bunun için buraya geldim" şeklinde konuştu.
Öte yandan kamp sürecinin iyi geçtiğini belirten Sertel, "Arkadaşlığımız ve ortamımız güzel. Yeni transferler olacak takımımıza. İnşallah iyi bir birliktelikle Süper Lig'e başlamak istiyoruz" diye konuştu.
"FORMA SAVAŞINDA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
Süre buldukça kendini ispatlamak istediğini söyleyen genç oyuncu, "Form tuttukça kendimi daha iyi yerlerde görüyorum. Bunun için tabii forma savaşında sonuna kadar mücadele edeceğim. İlk hedefim Başakşehir'e döndükten sonra yurt dışına gitmek. Her futbolcu gibi benim de hayallerim yurt dışında oynamak. Ondan sonra A Milli Takım" ifadelerini kullandı. 
"KENDİMİ SOL BEKTE KANITLAMAK İSTİYORUM"
Tercih ettiği pozisyonun sol bek olduğunu vurgulayan Sertel, "Kulüpte ve milli takımda hocalarım bana 'stoper de oynayabilirsin' diyorlar. Ama ben kendimi sol bekte kanıtlamak istiyorum" dedi.
Örnek aldığı oyuncular hakkında ise Cemali Sertel, "İtalya Lig'inden Kolarov var. Ama şu an aktif oynayanlardan Milan'ın sol beki Theo Hernandez'i çok beğeniyorum. Çok beğendiğim tarzda bir oyuncu" şeklinde konuştu.
"RİZESPOR'U, CAMİANIN İSTEDİĞİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ"
"Ümit Milli Takım'da başarılar yakalamak istiyoruz. Tolunay hocamız bizimle her gün iletişime geçiyor. Bize desteğini her alanda hissettiriyor. Ümit Milli Takım'da başarılı olup geliştikçe A Milli Takım'da oynamak istiyorum" diyen Cemali Sertel, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Forma savaşında her zaman varım. Taraftarımıza bunu iletmek istiyorum. Kiralık veya bonservisli benim için fark etmez. Burada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Rizespor'u, camianın istediği yerlere taşıyacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cemali Sertel'den açıklamalar
-Cemali Sertel'den detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN
2021-07-22 11:28:26

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