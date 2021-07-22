Temmuz´da Ağrı Dağı´nda tipiye yakalanan dağcılar, o anları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temmuz´da Ağrı Dağı´nda tipiye yakalanan dağcılar, o anları anlattı

DHA

Temmuz´da Ağrı Dağı´nda tipiye yakalanan dağcılar, o anları anlattı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken yaz ortasında tipiye yakalanan Türk dağcılar o anları DHA'ya anlattı. Dağcılardan Ercan Polat, "Fırtına üzerimize dağdan kopardığı buz parçalarını atıyordu ve bu da canımızı yakıyordu" dedi.
Ağrı Dağı'na 18 Temmuz günü Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen 4'ü Türk, 12'si İsrailli 16 dağcı, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden tırmanışa geçti. İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 19 Temmuz günü kampı 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından sonra saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye çıkış yolunda tipiye yakalandı. Görüş mesafesinin zaman zaman 3 metreye kadar düştüğü bölgede, rehberler GPS cihazını kullanarak yönlerini bulup zirveye ulaştı.
Türk ve İsrailli dağcılar ile rehberler, hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde bayramlaştı. Dağcılar, Türk rehberleri Mustafa Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk'ün tecrübesi sayesinde sağ salim inmeyi başardı. 20 Temmuz günü ana kampa dönen ekip, burada bir gün dinlendikten sonra Doğubayazıt'a vardı. Yaklaşık 3 gün süren tırmanışı olumsuz hava koşullarına rağmen zirve yaparak taçlandıran ekip unutulmaz bir tırmanışa imza attı.
ÜZERİMİZE BUZ FIRTALIYOR, CANIMIZI YAKIYORDU
Ağrı Dağı'na ikinci kez zirve tırmandığını belirten dağcılardan Ercan Polat, "10 yıldır bu sporu yapıyorum. Ağrı Dağı'na bu ikinci çıkışım. İlk çıkışımda hava çok güzeldi. İkinci çıkışımda da hava çok güzeldi. Zirvede de öyle bir hava bekliyorduk. Ama buzullara gelince Ağrı Dağı ekibe 5 mevsimi yaşattı. Hava çok kötü oldu. Büyük bir efor sarf ettik. Deneyimli rehberlerimiz sayesinde zirveye ulaştık. Çıkışta olduğu gibi inişte de büyük zorluk yaşadık. Hava çok soğuktu. Fırtına dağdan kopardığı buz parçalarını üzerimize atıyordu ve değdiğinde canımız yanıyordu. Giydiğimiz kıyafetler iyi olduğu için soğuk pek etkilemedi. Unutulmaz bir tırmanış yaşadık. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım" diye konuştu.
AĞRI DAĞI METEOROLOJİSİNİ KENDİSİ YARATIR
Ağrı Dağı´nda 20 yıldır rehberlik yaptığını ve bugüne kadar 159 kez zirve tırmanışı gerçekleştirdiğini söyleyen Mustafa Tekin ise şunları söyledi:
"Ekipte dört Türk dağcı ile birlikte 3'ü kadın 12'de İsrailli dağcı vardı. Hava şartları zordu ama risk alınabilecek bir düzeydeydi. Görüş mesafesi ile zaman zaman 3 metreye kadar düşüyordu. Ekibi bir arada tuttuk. Zirveye çıkma şansımız vardı ve bunu değerlendirdik. Bizim tecrübemiz ve GPS cihazı ile zirveye tırmandık ve sağlıklı bir şekilde indik. Kavurucu sıcakların yaşandığı Türkiye'de temmuz ayında kışı yaşayan sadece bizdik. Heyecan dolu bu tırmanış ekiptekiler için unutulmaz bir gün oldu. Unutulmamalıdır ki Ağrı Dağı'nın 4 bin 900 metresinde buzullar başlar. Burada yılın 12 ayı kar ve buz vardır. Buradan çıkacak bir rüzgar tipiye neden olur ve sporculara beşinci mevsim olarak söylediğimiz ileri seviye kışı yaşatır. Ağrı volkanik bir dağ olduğu için kendi meteorolojini kendisi yaratır. Her yer açıkken Ağrı Dağı'nın zirvesi hep bulutludur."DHA-Ekonomi Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-07-22 13:32:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan ...
MHP İl Başkanı Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
Başkan Uçar’dan Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan Erzurum Kongresi mesajı
(ÖZEL) Rizesporlu Cemali Sertel: Forma savaşında her zaman varım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rizesporlu Cemali Sertel: Forma savaşında her ...
Anneleri ölen 10 yavru köpek süt anneye emanet
YEREL HABERLER Anneleri ölen 10 yavru köpek süt anneye emanet
Vali Okay Memiş: “Bağımsızlık meşalemizin yakıldığı Erzurum kongremiz kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: “Bağımsızlık meşalemizin yakıldığı ...
Şair Recep Atmaca’nın ’Pamuk İpliğine Bağlı’ adlı şiir kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER Şair Recep Atmaca’nın ’Pamuk İpliğine Bağlı’ adlı ...
Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ilk 20’de
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ...
Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk’ü canlandıracak
YEREL HABERLER Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk’ü canlandıracak
Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor Saklı Cennet’teki eşsiz manzaralar görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda ...
Yabancı uyruklu çocukların taş oyunu bıçaklı, taşlı kavgaya döndü: 2 yaralı, 7 gözaltı Kavgaya müdahale etmek isteyen polislere taşlı saldırı Erzurum'da meydan muharebesi gibi kavga
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu çocukların taş oyunu bıçaklı, taşlı ...
Çocukların başlattığı kavgada ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Çocukların başlattığı kavgada ortalık savaş alanına ...
(ÖZEL) Rizesporlu Hırvat oyuncu Djokovic: Türkiye'nin marka değeri gittikçe artıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rizesporlu Hırvat oyuncu Djokovic: Türkiye'nin ...
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesine bayramda ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesine bayramda ...
Türk ve İsrailli dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı
YEREL HABERLER Türk ve İsrailli dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye ...
Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri peşlerinden koştu
YEREL HABERLER Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri peşlerinden koştu
Erzurum’da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı Uyuşturulan tosun kaçtı, 10 kişi zor yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum’da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan genç Çakır’ları kabul etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan genç Çakır’ları kabul etti
Erzurum'da 'gelin koçu' geleneği devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 'gelin koçu' geleneği devam ediyor
Erzurum Kasaplar Odası Başkanı: Berber bile camına 'kurban kesilir, et çekilir' yazıyor
YEREL HABERLER Erzurum Kasaplar Odası Başkanı: Berber bile camına ...