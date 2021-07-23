ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Temmuz mesajı; “Erzurum kongresi, bağımsızlığımızın sembolüdür”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 102’nci yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, tarihi kongrenin, Türk Milletinin yeniden dirilişinin temellerinin atıldığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mesajında, Türk ulusunun kurtuluş mücadelesinin yol haritasının çizildiği Erzurum Kongresi’nde yakılan bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmeyeceğini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, milli iradenin simgelerinden biri olan Erzurum Kongresi, Atatürk ve arkadaşlarının, Türk Milletinin istikbali için verdiği büyük mücadelenin en önemli adımlarından ve bağımsızlığımızın sembollerinden birisidir” dedi.

Kongrede, Türk ulusunun geleceği adına çok önemli kararların alındığını kaydeden Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğunu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu kongre, tarihimizin mihenk taşlarındandır. Aynı şekilde, manda ve himayenin hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini, vatan topraklarımıza göz diken herkese bir kez daha hatırlattığımız Erzurum Kongresi’nde asil milletimizin vakur duruşu ve asaleti bir kez daha tescillenmiştir. İlk kez ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilip, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 102’nci Yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık için verilen büyük mücadeleye kanıyla, canıyla değer katan bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.”

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