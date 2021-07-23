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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan 23 Temmuz mesajı

İHA

Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan 23 Temmuz mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Şan ve şerefle dolu mazimizi ve binlerce yıllık devlet geleneğimizi hedefe koyup, milli ve manevi değerlerimizi heder etme arzusunda olanlar, Erzurum Kongresi kararlarından ders alabilirler” dedi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Kongresi’nin toplanışının 102’nci yılını yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Orhan, Erzurum Kongresi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılmış en önemli adımlardan birisi olduğunu vurguladığı mesajında, “Bu büyük kongrenin önemini halen daha kavrayamamış olanlar bilsin ki; Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu mührüdür!” ifadesini kullandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadeleyi başlatmak için geldiği Erzurum’da, milli ruh ve milli coşkuyla ilk kez Ilıca’da karşılandığını hatırlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Erzurum’daki milli kongre süreci ve bu kongrede alınan kararlar, istiklal ve istikbalimizin teminatı olmuştur. Necip milletimiz neler yapabileceğini ve her türlü zorluğun üstesinden nasıl gelineceğini Erzurum Kongresi ile göstermiş, bizi tarih sahnesinden silmeye çalışan iç ve dış mihraklara gereken ders, bundan tam 102 yıl önce Dadaşlar Diyarı Erzurum’dan verilmiştir” diye konuştu.
Erzurum Demek; Türkiye Cumhuriyeti Demektir
Erzurum Kongresi kararlarının Türk milletinin milli bir andı, ilaveten de azim ve kararlılığının bir göstergesi olduğunu dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şunları kaydetti:
“102 yıl önce bugün bir yanda yara almış ve dağılmış bir ordu, diğer yanda ise, milli imanıyla hürriyetinden asla ve de kat’a taviz vermeyecek olan necip bir millet vardır. O millet ki, manda ve himayeye, sömürü ve esarete, zulme ve eziyete karşı durmuş, zalimlere meydan okumuş bir millettir. Erzurum Kongresi ise, işte o aziz millete ait iradenin yansıması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasıdır. Dolayısıyla ‘Cumhuriyeti Kuran Şehir’ denildiğinde akıllara Erzurum’un gelişi, işte bu yüzdendir. Ve Erzurum demek; Türkiye Cumhuriyeti demektir. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadele uğruna canından geçmiş, toprağa düşmüş ve cennet vatanımızı Şüheda yurduna dönüştürmüş olan ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi buradan bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum”

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