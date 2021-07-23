Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama

DHA

Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü, törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, kongreye katılan delegelerin yakınları, gaziler, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nde milletin kaderini değiştiren önemli kararlar alındığını belirterek şunları söyledi:
"Bundan 102 yıl önce tam da bugün Erzurum'da yakılan kurtuluş meşalesi, hürriyet aşkının, milli şuur ve ahlakın, sabrın, aklın, asalet ve cesaretin sembolü oldu. Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünde Erzurum'da şahlanışa geçen milli irade, devletimizin yeni yol haritasına dönüştü. Aziz milletimizin heyecan ve haysiyeti, azmi ve cesareti sayesinde Erzurum Kongresi, aslında Milli Mücadele'nin ruhunu teşkil etti. Kongre; emperyalistlerin, işbirlikçilerin, içte ve dışta ne kadar hain varsa hepsinin karşısında yıkılmaz bir sur haline geldi. Erzurum Kongresi işte bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılmış en önemli ve en büyük adımdır. Kaldı ki; Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, 'Bu milletle neler yapılmaz ki!' dedirten irade, işte tam da budur. Bilinmelidir ki; aradan değil 102 yıl, kaç asır geçerse geçsin, bu milletin istiklal ve istikbaline olan bağlılığı kesinlikle değişmeyecek, zayıflamayacak ve tükenmeyecektir."
DEVLET TİYATROSU OYUNCULARI CANLANDIRDI
Törenlere kongre binasında devam edildi. Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde tarihi binadaki törende pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafeye önem verildi. Mustafa Kemal Atatürk ile Rauf Orbay ve Hoca Raif'i canlandıran oyuncular, kongre binası önüne faytonla geldi. Atatürk'ü, Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Metehan Şahiner canlandırdı. Devlet Tiyatroları oyuncularının kongre başlangıcını sahneledikleri anları davetliler büyük bir dikkatle izledi. Kongrenin temsili canlandırılması sonrası Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu, Erzurum Valisi Okay Memiş'e Türk bayrağı verdi. Memiş, bayrağı öperek teslim aldı. Etkinlikler, tarihi kongrenin canlandırılması ile sona erdi.
Törenler sonrası konuşan Vali Okay Memiş, "Erzurum Kongresi´nin bu yıl 102'nci yılını kutluyoruz. Atatürk'ün orduyla bütün ilişiği kesilmiş vaziyette hatta tutuklanma emri de verilmiş dönemin yönetimi tarafından. Buna rağmen burada çok önemli bir hadise cereyan ediyor. Atatürk zannediyor ki tutuklanacak ancak Kazım Karabekir Paşa, Atatürk'ün karşısına geçip 'emrinizdeyim' diyor. O çok önemli bir sahnedir. Burada cereyan etmiştir, ondan sonra işin rengi değişiyor ve alınan kararlarla manda ve himayenin kabul edilemeyeceği milletin kaderinin yine milletin kendi özgür iradesiyle tesis edileceğine dair meşale buradan yakılıyor" diye konuştu.
Törenlerin ardından F-16´lar, yaptıkları uçuşla halkı selamladı. Bu sırada Erzurum Kongresi binasının önünde mehteran bölüğü marşlar çaldı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-07-23 13:40:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Kongresi’nin 102. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin 102. Yıl dönümü coşkuyla ...
Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan 23 Temmuz mesajı
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Erzurum ...
Başkan Öz'den 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Öz'den 23 Temmuz mesajı
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Erzurum ...
ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Temmuz mesajı; “Erzurum kongresi, bağımsızlığımızın sembolüdür”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Temmuz mesajı; “Erzurum ...
Tortum Şelalesi, bayram tatilinde dolup taştı
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi, bayram tatilinde dolup taştı
Pasinler'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Pasinler'de trafik kazası: 1 ölü
Temmuz´da Ağrı Dağı´nda tipiye yakalanan dağcılar, o anları anlattı
YEREL HABERLER Temmuz´da Ağrı Dağı´nda tipiye yakalanan dağcılar, o ...
Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Radyonun sesini açarken elektrik akımına kapılan ...
MHP İl Başkanı Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan 23 Temmuz mesajı
Başkan Uçar’dan Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan Erzurum Kongresi mesajı
(ÖZEL) Rizesporlu Cemali Sertel: Forma savaşında her zaman varım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rizesporlu Cemali Sertel: Forma savaşında her ...
Anneleri ölen 10 yavru köpek süt anneye emanet
YEREL HABERLER Anneleri ölen 10 yavru köpek süt anneye emanet
Vali Okay Memiş: “Bağımsızlık meşalemizin yakıldığı Erzurum kongremiz kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: “Bağımsızlık meşalemizin yakıldığı ...
Şair Recep Atmaca’nın ’Pamuk İpliğine Bağlı’ adlı şiir kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER Şair Recep Atmaca’nın ’Pamuk İpliğine Bağlı’ adlı ...
Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ilk 20’de
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrenci memnuniyetinde ...
Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk’ü canlandıracak
YEREL HABERLER Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk’ü canlandıracak
Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor Saklı Cennet’teki eşsiz manzaralar görenleri büyülüyor
YEREL HABERLER Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda ...
Yabancı uyruklu çocukların taş oyunu bıçaklı, taşlı kavgaya döndü: 2 yaralı, 7 gözaltı Kavgaya müdahale etmek isteyen polislere taşlı saldırı Erzurum'da meydan muharebesi gibi kavga
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu çocukların taş oyunu bıçaklı, taşlı ...
Çocukların başlattığı kavgada ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Çocukların başlattığı kavgada ortalık savaş alanına ...
(ÖZEL) Rizesporlu Hırvat oyuncu Djokovic: Türkiye'nin marka değeri gittikçe artıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Rizesporlu Hırvat oyuncu Djokovic: Türkiye'nin ...
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesine bayramda ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesine bayramda ...
Türk ve İsrailli dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye yakalandı
YEREL HABERLER Türk ve İsrailli dağcılar, Ağrı Dağı'nda tipiye ...