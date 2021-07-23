Rektör Çomaklı; “Erzurum Kongresinin 102. Yıl dönümü kutlu olsun”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 102. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir milletin kendi iradesi ve her koşulda bağımsızlığı için verdiği ölüm kalım savaşının başlangıç noktası, özgürlük için vermesi gereken bedellerin karar zamanıdır 23 Temmuz. Misakı Milli sınırları içinde bölünmez vatan birliğini sağlamak için doğudan batıya çift başlı bir kartal gibi başkaldıran bir milletin miladıdır 23 Temmuz.

"Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz" kararı ile yurdu bir bütün halinde kuşatan, bölgesel kararlardan ziyade kapsayıcı, birlik refleksiyle kuşatıcı ve geri dönüşe izin vermeyen kararlı yapısı ile kurtuluşa giden yolu keskin hatlarla belirleyen kongre, Erzurum’dan yakılan ateşi vatanın bağrında bir büyük meşaleye dönüştürdü.

Erzurum halkı 102 yıl önce vatan sevdasını nasıl yüreğinde bir kor gibi taşıdıysa bugün de aynı kararlı, sevdalı ve cesur ruhla görevinin başında vatan nöbetini yerine getirmektedir.

Bu yolda şehit düşenleri rahmetle, her türlü mücadele verenleri minnetle anıyor ve bu vatanın genç akıllarını yetiştiren bir üniversite olarak vatanın bölünmez bir bütün olduğu idrakini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz."

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