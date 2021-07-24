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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenkayalılar bal festivalinde stres attı

İHA

Şenkayalılar bal festivalinde stres attı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen ve üç gün süren Şirankes Bal Festivali büyük bir coşkuya sahne oldu. Şirankes mevkisinde düzenlenen etkinliklerde Şenkayalılar stres atıp gönüllerince eğlendi.
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde muhteşem doğada yapılan ‘Şenkaya Kültürel Sosyal Bal Festivali’ pandemi nedeni ile bu sene Şirankes mesire alanında çeşitli etkinlilerle yapıldı. Yöresel oyunların oynandığı kültür etkinliğinde yumurta yarışında birinci olan kişiye iki koli yumurta verildi. Kars’ın Selim ilçesinin Atlı Cirit spor kulübünün gösterileri beğeni kazanırken etkinliğe katılan vatandaşlar doyasıya halay çekti.
Şirankes etkinlikleriyle ilgili olarak açıklama yapan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Şenkaya Kültürel Sosyal Bal Festivalimizi her sene olduğu gibi bu senede başlattık. Festival demek birlik demek, festival demek kaynaşma demek, festival demek kilometreleri buluşturmak demek, festival demek sılayı rahim demek. Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı yapamamıştık, pandemiden sıkılan vatandaşlarımıza küçük çaplı pandemi kurallarına uyarak bir Şirankes etkinlikleri adı altında bir eğlence düzenledik. Şu an halkımız son derece memnun kısa zamanda hazırladığımız kültür etkinliğimizdir. Özellikle gurbetçilerimiz çok mutlu oldular. Pandemi sürecinden tamamen kurtardığımızda çok daha büyük organizasyonlar yapacağız. Kültür etkinliğimize katılana ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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