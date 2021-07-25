Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir’den aşı uyarısı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, vatandaşları Covid19 aşısını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Evleri gezerek aşı yapan sağlıkçıların karşılaştıkları bir olaya da dikkat çeken Bedir, “Erzurum'un her tarafında ev ev, kapı kapı geziyor arkadaşlarımız. Oturmak, aman sende demek en kolayı, biz şehri ve sizleri yeni dalgadan, yeni varyantlardan korumak istiyoruz. Bu gün bir gencimiz ekip arkadaşlarımıza ''Gençlere bir şey olmuyor, zaten bu hastalığın ölüm oranı yüzde 12'' demiş, aşısını yaptırmamış. Bu kardeşime şunu söylemek istiyorum, aşılardan sonra ölümler aşısız genç ve orta yaşlara kayıyor, bunu her gün TV’lerden görüyorsunuz. O yüzde 12 diye hafife aldığın hadise senin ya da sevdiklerinden birinin başına gelirse, başına gelen için artık yüzde 100 dür. Hiçbir şekilde ertelemeden en kısa sürede aşımızı olalım” dedi.

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