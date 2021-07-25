Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2

Yeni sezonun ikinci kamp dönemini Erzurum'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Müsabakadan yeşilbeyazlı ekip 21’lik skorla galip ayrıldı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maça Konyaspor; Sehiç, Guilherme, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Soner, Daci, Hadziahmetoviç, Bytyqi, Rahmanoviç ve Cikalleshi 11'i ile başladı.

BB Erzurumspor ise; Szumski, Celal, Aykut, Fırat, Mustafa, Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Özgür Sert, Novikovas, Ahmet Canbaz ve Olanare 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Hadziahmetoviç ceza sahası dışından sert bir vuruşla Konyaspor’u 10 öne geçirdi. Tempoyu arttıran Konyaspor 22. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Rahmanoviç’in düzgün vuruşuyla skoru 20’a getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda BB Erzurumspor atakları ön plana çıktı. BB Erzurumspor 69. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Oltan’ın kafa vuruşuyla skoru 21’e getirdi. Mücadele bu skorla tamamlandı.

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