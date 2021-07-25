Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2

İHA

Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2

Yeni sezonun ikinci kamp dönemini Erzurum'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Müsabakadan yeşilbeyazlı ekip 21’lik skorla galip ayrıldı.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maça Konyaspor; Sehiç, Guilherme, Ahmet, Abdülkerim, Skubic, Soner, Daci, Hadziahmetoviç, Bytyqi, Rahmanoviç ve Cikalleshi 11'i ile başladı.
BB Erzurumspor ise; Szumski, Celal, Aykut, Fırat, Mustafa, Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Özgür Sert, Novikovas, Ahmet Canbaz ve Olanare 11'i ile sahada yer aldı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Hadziahmetoviç ceza sahası dışından sert bir vuruşla Konyaspor’u 10 öne geçirdi. Tempoyu arttıran Konyaspor 22. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Rahmanoviç’in düzgün vuruşuyla skoru 20’a getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.
İkinci yarıda BB Erzurumspor atakları ön plana çıktı. BB Erzurumspor 69. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Oltan’ın kafa vuruşuyla skoru 21’e getirdi. Mücadele bu skorla tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken’den Tokyo’ya Milli köprü Karate Milli Takımından Sunar’a teşekkür Karate Milli Takımından Palandöken’e övgü Sunar: ‘Milli takımın başarı haberlerini bekliyoruz’
YEREL HABERLER Palandöken’den Tokyo’ya Milli köprü Karate Milli ...
Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir’den aşı uyarısı
YEREL HABERLER Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir’den aşı uyarısı
BMGK’nin kınama kararına MHP’den sert tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın: “Biz hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz” “Göbeğimizi kendimiz keseceğiz, çözümsüzlük kangrene dönüştü” “Maraş yıllardır kapalı. Buranın da insanlığa hizmete kazandırılması lazım, sonuçta vatan toprağı”
YEREL HABERLER BMGK’nin kınama kararına MHP’den sert tepki MHP Genel ...
İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek
YEREL HABERLER İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam ...
Engelliler, 102 yıl önceki Erzurum Kongresi kararlarını okudu
YEREL HABERLER Engelliler, 102 yıl önceki Erzurum Kongresi ...
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Şenkayalılar bal festivalinde stres attı
YEREL HABERLER Şenkayalılar bal festivalinde stres attı
Engelliler Meclisi’nden anlamlı etkinlik 102 yıl önce alınan kararları hatırlayıp İstiklal Marşı’nı okudular
YEREL HABERLER Engelliler Meclisi’nden anlamlı etkinlik 102 yıl önce ...
Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı
Horasan’da otomobil refüje çarparak ters döndü: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Horasan’da otomobil refüje çarparak ters döndü: 2 ...
Vali Okay Memiş: “24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: “24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu ...
Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor
YEREL HABERLER Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu ...
Foto safaride çekilen kareler beğeniye sunuldu ‘Dünya’nın Gözü Palandöken’de
YEREL HABERLER Foto safaride çekilen kareler beğeniye ...
DAGC Başkanı Özsoy’dan Basın Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER DAGC Başkanı Özsoy’dan Basın Dayanışma Günü mesajı
Tarihi kongre 102 yıl sonra canlandırıldı Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 102. yıl dönümünde F-16 savaş uçaklarının gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Tarihi kongre 102 yıl sonra ...
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu ...
Rektör Çomaklı; “Erzurum Kongresinin 102. Yıl dönümü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı; “Erzurum Kongresinin 102. Yıl dönümü ...
Erzurum Kongresi’nin 102. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin 102. Yıl dönümü coşkuyla ...
Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Aziziye Belediye Başkanı Orhan’dan 23 Temmuz mesajı
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Erzurum ...
Başkan Öz'den 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Öz'den 23 Temmuz mesajı
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Erzurum ...
ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Temmuz mesajı; “Erzurum kongresi, bağımsızlığımızın sembolüdür”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten 23 Temmuz mesajı; “Erzurum ...
Tortum Şelalesi, bayram tatilinde dolup taştı
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi, bayram tatilinde dolup taştı