11 yaşındaki Muhammet gölde boğuldu



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Uzundere ilçesinde Muhammet Taha Altay (11), serinlemek için girdiği Tortum Gölü´nde boğuldu.

Uzundere ilçesinde ailesiyle birlikte Tortum Gölü kenarında piknik yapan Muhammet Taha Altay, serinlemek için suya girdi. Ailenin 3 çocuğundan 2'ncisi olan Muhammet, bir süre sonra gözden kayboldu. Aile bireylerinin çığlıkları üzerine bölgede bulunan Okan Çelik (20), göle atlayarak Muhammet´i 15 dakikalık bir çalışmayla bulup, sudan çıkardı. Çevredekilerin kalp masajı yaptığı Muhammet Taha Altay, gelen ambulansla Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

BABASI OĞLUNUN HAVLUSUNU BIRAKMADI

Muhammet Taha Altay için bugün Yakutiye ilçesindeki Kavak Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Hakan Altay, oğlunun havlusunu elinden bırakmadı. Namazın ardından Muhammet Taha Altay´ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı´nda toprağa verildi.

'ZODYAK BOTUMUZ OLSA ÇOCUK BELKİ DE YAŞIYOR OLACAKTI'

Göl kıyısındaki Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Onur Çelik; "Öğlen saat 14.00 sıralarında bir çocuk göle girdi. Annesinin bağırmasıyla olayı gören yeğenim Okan Çelik göle atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Ancak yeğenim yanına varıncaya kadar çocuk yaklaşık 15 dakika suyun içinde kaldı. Bir tane motorlu teknemiz var o da olay sırasında burada değildi. Bir zodyak botumuz olsaydı belki de çocuk yaşıyor olacaktı. Uzundere olarak, Jandarma Arama Kurtarma Timi olarak, herhangi bir olayda, kazada, olay yerine yetişebilmemiz için bir bota ihtiyacımız var, buraya bir bot istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-07-26 14:28:30



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