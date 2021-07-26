11 yaşındaki Muhammet gölde boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yaşındaki Muhammet gölde boğuldu

DHA

11 yaşındaki Muhammet gölde boğuldu


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Uzundere ilçesinde Muhammet Taha Altay (11), serinlemek için girdiği Tortum Gölü´nde boğuldu.
Uzundere ilçesinde ailesiyle birlikte Tortum Gölü kenarında piknik yapan Muhammet Taha Altay, serinlemek için suya girdi. Ailenin 3 çocuğundan 2'ncisi olan Muhammet, bir süre sonra gözden kayboldu. Aile bireylerinin çığlıkları üzerine bölgede bulunan Okan Çelik (20), göle atlayarak Muhammet´i 15 dakikalık bir çalışmayla bulup, sudan çıkardı. Çevredekilerin kalp masajı yaptığı Muhammet Taha Altay, gelen ambulansla Uzundere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
BABASI OĞLUNUN HAVLUSUNU BIRAKMADI
Muhammet Taha Altay için bugün Yakutiye ilçesindeki Kavak Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Hakan Altay, oğlunun havlusunu elinden bırakmadı. Namazın ardından Muhammet Taha Altay´ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı´nda toprağa verildi.
'ZODYAK BOTUMUZ OLSA ÇOCUK BELKİ DE YAŞIYOR OLACAKTI'
Göl kıyısındaki Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Onur Çelik; "Öğlen saat 14.00 sıralarında bir çocuk göle girdi. Annesinin bağırmasıyla olayı gören yeğenim Okan Çelik göle atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Ancak yeğenim yanına varıncaya kadar çocuk yaklaşık 15 dakika suyun içinde kaldı. Bir tane motorlu teknemiz var o da olay sırasında burada değildi. Bir zodyak botumuz olsaydı belki de çocuk yaşıyor olacaktı. Uzundere olarak, Jandarma Arama Kurtarma Timi olarak, herhangi bir olayda, kazada, olay yerine yetişebilmemiz için bir bota ihtiyacımız var, buraya bir bot istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-07-26 14:28:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan ETSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan ETSO’ya ziyaret
BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu:3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu:3 ...
Küçük Muhammet’in serinlemek için girdiği Tortum Gölü sonu oldu Bir babanın en acı anı
YEREL HABERLER Küçük Muhammet’in serinlemek için girdiği Tortum Gölü ...
Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: “Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü”
YEREL HABERLER Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi Cumhurbaşkanı ...
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2
YEREL HABERLER Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2
Palandöken’den Tokyo’ya Milli köprü Karate Milli Takımından Sunar’a teşekkür Karate Milli Takımından Palandöken’e övgü Sunar: ‘Milli takımın başarı haberlerini bekliyoruz’
YEREL HABERLER Palandöken’den Tokyo’ya Milli köprü Karate Milli ...
Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir’den aşı uyarısı
YEREL HABERLER Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir’den aşı uyarısı
BMGK’nin kınama kararına MHP’den sert tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın: “Biz hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz” “Göbeğimizi kendimiz keseceğiz, çözümsüzlük kangrene dönüştü” “Maraş yıllardır kapalı. Buranın da insanlığa hizmete kazandırılması lazım, sonuçta vatan toprağı”
YEREL HABERLER BMGK’nin kınama kararına MHP’den sert tepki MHP Genel ...
İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam edecek
YEREL HABERLER İklim değişiklinin doğal sonucu olarak yağışlar devam ...
Engelliler, 102 yıl önceki Erzurum Kongresi kararlarını okudu
YEREL HABERLER Engelliler, 102 yıl önceki Erzurum Kongresi ...
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Şenkayalılar bal festivalinde stres attı
YEREL HABERLER Şenkayalılar bal festivalinde stres attı
Engelliler Meclisi’nden anlamlı etkinlik 102 yıl önce alınan kararları hatırlayıp İstiklal Marşı’nı okudular
YEREL HABERLER Engelliler Meclisi’nden anlamlı etkinlik 102 yıl önce ...
Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı
Horasan’da otomobil refüje çarparak ters döndü: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Horasan’da otomobil refüje çarparak ters döndü: 2 ...
Vali Okay Memiş: “24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: “24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu ...
Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu sıcaktan korunuyor
YEREL HABERLER Tırpan sallarken omzuna bağladığı şemsiyeyle kavurucu ...