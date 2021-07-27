Başkan Yaşar’dan sahada çalışan personellere ziyaret

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, iş yoğunluğu arasında bulduğu her fırsatı, belediye personeliyle değerlendiriyor.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Başkanlık kimliğinin yanı sıra dostluk ve samimiyet ilişkisi içerisinde gösterdiği hassasiyet kapsamında beton santrali, bims ve kilit parke üretim fabrikasını ziyarette bulundu. Belediye şantiyesi ziyareti esnasında belediye personeli ile birlikte aynı karavandan yemek yedi. Personel ile birlikte yemek yiyen Başkan Yaşar sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Belediye Başkanı Melik Yaşar, personele teşekkür ederken, “Biz çok büyük bir aileyiz” diyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; belediye çalışanları olarak büyük bir aile olduklarını belirterek, ''Bizler büyük bir aileyiz, bu ailenin içerisinde başarı ve buna bağlı olarak birlik ve beraberlik var. Hepimizin tek ortak hedefi var. O da Çat halkına hizmet etmektir. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun çok büyük yol kat ettik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize en iyi şekilde hizmet için de hepimiz seferber olacağız ve arzulanan Çat için çalışacağız. Ayrımcı değil bütünleştirici ve birleştirici olacağız. Hizmetlerimizde kişinin mutluluğunu değil bütün Çat halkının mutluluğunu gözeteceğiz. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Yemekte Başkan Yaşar’la bir araya gelen personeller ise, ‘’Başkanımız sayesinde belediyeye adeta renk geldiğini ifade ederek, kendisine, bize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.