ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk öğrencilerini alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 20212022 eğitimöğretim yılında ilk öğrencilerini alacak.

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hedeflerine ulaşmasına ve sektörün ihtiyacı olan uzman insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6005 sayılı kararla resmen açılan ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi başlayacak yeni dönem itibariyle Beslenme ve Diyetetik ile Hemşirelik Bölümlerine YÖK’ün belirleyeceği kontenjanlar doğrultusunda ilk öğrencilerini alacak.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, evrensel değerler ışığında çağın gereksinimlerine uygun bilgilerle donatılmış, toplumsal sorunlara duyarlı nitelikli insan gücü yetiştirme misyonu ile hareket eden ETÜ’nün eğitimöğretim yelpazesini Sağlık Bilimleri Fakültesi ile genişlettiğini belirtti. 20212022 Eğitim Öğretim Yılında Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Hemşirelik Bölümüne öğrenci alınacağını aktaran Rektör Bülent Çakmak, ilerleyen süreçte Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerine de öğrenci alımı yapılması için gereken tüm hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

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