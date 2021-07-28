Karataş güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş güven tazeledi

İHA

Karataş güven tazeledi

Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulu yapıldı. Necmettin Söğütlü ile başkanlık seçimine giren Mürsel Karataş, 1216 kayıtlı üyenin 976’sının oylarıyla Başkan seçildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Merkez Birliği’ne bağlı Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulu yapıldı. Güven tazeleyen Mürsel Karataş üç yıllığına daha Birliği’ne bağlı Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin başkanı seçildi. Seçimde 1216 kayıtlı üyeden 976’sının oyunu alan Karataş açık oylama ile yapılan seçimde adeta tulum çıkardı.
Üç yıl önce TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün TESKOMB 12. Bölge Birliği Başkanlığına atadığı genç başkan Mürsel Karataş, bu kez genel kurul üyelerinin oylarıyla başkan seçildi. Kongre boyunca büyük bir heyecan yaşayan genç başkana salonu hınca hınç dolduran üyeler ‘Mürsel Başkan’ diye tempo tuttu. Karataş, seçimi kazanmasının ardından üyeler tarafından omuzlara alındı. TESKOMB Genel Başkanvekili ve Trabzon Bölge Birliği Başkanı Murat Gümrükçü Divan Kurulu Başkanlığına seçildi. Divan başkan yardımcılığına Haydar Aydemir, Divan Katip Üyeliklerine de Yüksel Kaya ile Halil İbrahim Yöney seçildi.
Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından kürsüye gelen TESKOMB 12. Bölge Birliği Başkanı Mürsel Karataş, geçmişte görev yapan tüm başkanlara ve yönetimlere teşekkür etti.
Genel Başkan Abdulkadir Akgül tarafından 3.5 yıl önce göreve getirildiğinden bugüne kadar esnaf için seferber olduğunun altını çizen Karataş, “Genel Başkanımızı ve Genel Başkanvekillerimiz ile Genel Merkez yönetimini mahcup etmedim. 24 saat esnafımızın hizmetinde oldum. Başarılı hizmetlere imza attık. Esnafımızla bir olduk. Onlarla birlikte büyüdük. Birlikte bu noktalara geldik. Bize güvenen Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ile siz değerli esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esnafa verdiği önem ve destekten ötürü teşekkür eden Karataş, göreve geldikleri günden beri kentte Erzurum Valisi Okay Memiş başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve Halkbank Bölge Koordinatörlüğünden hep destek gördüklerinin de altını çizdi.
Erzurum Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yeni yönetimi şöyle oluştu.
Yönetim Kurulu Asil: Mürsel Karataş(Başkan)Mahmut Öztürk, Hasan Tahsin Türkkal, Zekai Kaplan, Erol Öztaşkın
Yönetim Kurulu Yedek: Harun Satılmış, Ferda Tuna, Yunus Aycil, İdris Kılınçer, Muhammet Yılmaz
Bu arada Büyükşehir Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurula Halk Bank Bölge Koordinatörü Yener Işıldak, eski bölge koordinatörü Hanifi Özünal, Halk Bank Şube Müdürleri ile çok sayıda kooperatif başkanı da genel kurula katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Valinin bisiklet aşkı
YEREL HABERLER Valinin bisiklet aşkı
Erzurum’da 40 bin öğrenci telafi eğitiminde
YEREL HABERLER Erzurum’da 40 bin öğrenci telafi eğitiminde
Sıcağa alışık olmayan Erzurumlular serinlemek için farklı çözümler arıyor
YEREL HABERLER Sıcağa alışık olmayan Erzurumlular serinlemek için ...
Diş Hekimliği Fakültesi 50 yaşında
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesi 50 yaşında
Büyükşehir Arhavi’de gösterdiği özveriyle büyük takdir topladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Arhavi’de gösterdiği özveriyle büyük ...
ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk öğrencilerini alacak
YEREL HABERLER ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk öğrencilerini ...
Başkan Yaşar’dan sahada çalışan personellere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan sahada çalışan personellere ziyaret
220 voltluk elektrik sisteminin olduğu havuzlarda yüzüyorlar
YEREL HABERLER 220 voltluk elektrik sisteminin olduğu havuzlarda ...
Hayalinde ki börek evini açtı, siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Hayalinde ki börek evini açtı, siparişlere ...
Erzurum’da düzenlenen yüzme kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Erzurum’da düzenlenen yüzme kursuna yoğun ilgi
7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar
YEREL HABERLER 7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar
Aziziye’de Geleneksel Türk Sanatları buluşması
YEREL HABERLER Aziziye’de Geleneksel Türk Sanatları buluşması
Başkan Oral’dan “hasat bayramı” mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan “hasat bayramı” mesajı
11 yaşındaki Muhammet gölde boğuldu
YEREL HABERLER 11 yaşındaki Muhammet gölde boğuldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan ETSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan ETSO’ya ziyaret
BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor
Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu:3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole uçtu:3 ...
Küçük Muhammet’in serinlemek için girdiği Tortum Gölü sonu oldu Bir babanın en acı anı
YEREL HABERLER Küçük Muhammet’in serinlemek için girdiği Tortum Gölü ...
Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: “Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü”
YEREL HABERLER Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi Cumhurbaşkanı ...