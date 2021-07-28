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DES Genel Başkanı Çelebi: “Maaşlar yoksulluk sınırı altında kalmamalı”

İHA

DES Genel Başkanı Çelebi: “Maaşlar yoksulluk sınırı altında kalmamalı”

Hükümetle yetkili sendikalar arasında ağustos ayında başlayacak ve 20222023 yıllarını kapsayacak olan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin milyonlarca memur ve emeklileri ile aile bireyleri nezdinde umutla beklendiğini söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, “Bu nedenle Toplu Sözleşme masasına oturacak sendika temsilcilerini ciddi olmaya, açlık sınırına yaklaşan memur maaşlarını yoksulluk sınırının üzerine taşımaya, memurun ve emeklisinin hakkını korumaya; hükümeti de adaletli olmaya davet ediyorum” dedi.
Ağustos aylarında yapılacak toplu görüşmelere yönelik taleplerini açıklayan Çelebi, toplu görüşmelerin amacının huzur içinde üreten, büyüyen, paylaşan bir Türkiye olduğunu söyledi.
Çelebi, “Mutfakta ve zorunlu, zaruri ihtiyaçlarda gerçekleşen enflasyonun memur ve emeklisinin aldığı maaş artışının üzerine çıktığını herkes görüyor ve dünya âlem biliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları toplumun her kesimi tarafından inandırıcı bulunmamakta ve alay konusu olmaktadır. Gelecek dönem için yapılacak oranlarda mutlaka TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranlarındaki hesap hataları göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm memurlara 2022 yılı için 2000 TL seyyanen zam artı enflasyon oranı, 2023 yılı için ise 2000 TL seyyanen zam artı enflasyon oranında artış yapılarak memurların yoksulluk sınırını aşması sağlanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanının dört grubun ek göstergelerinin 3600 ‘e yükseltilmesi için verdiği sözün tüm memurlar için uygulanmasını talep ediyoruz. Memur maaş göstergelerinde yaş sınırı olmaksızın çocuk yardımının her çocuk için 500 TL’ye çıkarmasını istiyoruz. Kreş hizmetinin sunulmadığı kurumlarda çalışan kamu görevlilerine de aylık 500 TL kreş yardımı yapılmalıdır. Eş yardımları da 500 TL’ye çıkarılmalıdır. İlk altı ayda girilen vergi dilimleriyle maaşlar düşmekte, ikinci altı aylık dönemde alınan zamlar vergi dilimi nedeniyle hissedilememektedir. Bu sebeple kamu çalışanları için vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmelidir” diye konuştu.
Memurlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ifade eden Çelebi, “Çalışanlar ücretli, sözleşmeli, kadrolu diye ayrılmadan eşit işe eşit ücret verilmeli, yılda iki kez emekli ve çalışanlara bayram ikramiyesi verilmeli, eğitime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmeli, kangrene dönen eğitimde kariyer basamakları acilen düzenlenmelidir” açıklamalarında bulundu.

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