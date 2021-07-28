Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti

AltayGiresunspor: 3-0Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)Süper Lig'in 2 yeni ekibini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Altay, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.
Süper Ligin iki yeni ekibi Altay ile Giresunspor, yeni sezon öncesinde Erzurum'da karşı karşıya geldi. 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, 44 yıl sonra Süper Lig'e 'Merhaba' diyen Giresunspor'u farklı yendi: 3-0. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 7 numaralı sahada oynanan karşılaşmada İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri; 16'ncı dakikada Kappel, 52'nci dakikada Deniz Kadah ve 56'ncı dakikada Eren Erdoğan kaydetti. Mustafa Denizli'nin öğrencileri ilk hazırlık maçında gösterdiği performansla Süper Lig öncesinde ümit verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşılaşmada görüntüler
Altay'ın attığı gol ve sevinci
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-07-28 19:28:40
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