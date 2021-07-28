Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor: 1-1

Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor ile Ümraniyespor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 9 numaralı sahada oynanan müsabakada Ümraniyespor, 6'ncı dakikada Kehinde'nin attığı gole 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Antalyaspor'dan Fredy Ribeiro 60'ncı dakikada penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maçtan dakikalar
-Atılan gol ve sevinciDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2021-07-28 19:49:39
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