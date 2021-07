Kuraklık sebebiyle gölette can çekişen balıklara can suyu verdiler

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde kuraklık nedeniyle suyu çekilen göletteki balıklara can suyu verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi'ne yaptırılan hayvanların su içmesi ve arazilerin sulanması için yapılan gölete, geçen yıl ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Bölgede beklenen oranda yağış düşmeyince su seviyesi düşen gölette balık ölümleri yaşandı. Bunun üzerine Toprakkale Mahallesi Muhtarı Gani Eken, gölete su takviyesi için Oltu Orman İşletme Müdürlüğü'nden yardım istedi. Orman işletmesindeki arazözle gölete su takviyesi yapıldı.

Toprakkale Mahallesi Muhtarı Gani Eken, "2 yıl önce hayvanlarımıza içme suyu ve arazi sulamasında kullanılmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından gölet yapılmıştı. Gölete İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 bin adet yavru balık atıldı. Maalesef havaların kurak gitmesi nedeni ile göletteki su tamamen kurumak üzere. Suyu büyük oranda kuruyan gölette balıklar can çekişiyor. Oltu Orman İşletmesi Müdürlüğümüzden arazözle gölete su takviyesinde bulunmalarını istedik. Kendileri de bize yardımcı oldular" dedi.

Oltu Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Ömer Faruk Osanmaz ise, "Toprakkale Mahalle muhtarımız göletin kuruduğunu belirterek yardım istedi. Biz de arazözle göletteki balıklara can suyu verdik. Susuzluktan balıklar ölmek üzere, biz de birkaç gün elimizden geldiğince su basmaya çalışacağız. Buradaki balıkları kurtaracağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2021-07-29 09:29:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.