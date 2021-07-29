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Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için köy halkı seferber oldu Ölmek üzere olan balıklara can suyu

İHA

Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için köy halkı seferber oldu Ölmek üzere olan balıklara can suyu

Erzurum’da kuraklık sebebiyle kuruyan göllerde bulunan ve can çekişen balıklara ekipler tarafından can suyu verildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce Oltu ilçesi Toprakkale Mahallesinde yapılan sulama göleti kuraklık nedeniyle kuruma seviyesine geldi. İçerisinde bulunan 10 bin sazan balığı için ekipler seferber oldu. Göletteki balıklarda ölmeler başlamışken Oltu Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri arazöz ile göletteki balıklara köylülerin yardımları ile can suyu verdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Toprakkale Mahalle Muhtarı Gani Eken, balıkların ölmek üzere olduğunu ifade ederek, "Maalesef havaların kurak gitmesi nedeni ile göletteki su tamamen kurumak üzere, balıklar can çekişiyor. Yetkililerden rica ettik arazözle göletimize su takviyesinde bulunsunlar diye. Kendileri bize yardımcı oldu. Yetkililerimiz bizim sesimizi duysun istiyorum. Hayvanlarımızın içecek suyu yok, ikinci bir gölet ihtiyacımız var. Arazilerimiz susuz kalıyor bizlere yardım elinin uzanmasını istiyoruz” dedi.

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