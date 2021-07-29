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Rehberlik Öğretmeni Dağlı: “Tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar var”

İHA

Rehberlik Öğretmeni Dağlı: “Tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar var”

Özel Erzurum Bilge Koleji Rehberlik Öğretmeni Elif Dağlı, YKS sonuçlarının ardından adaylara tercih yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu.
Dağlı, “YKS sınavının ardından adaylar bir nebze olsun rahatlayarak sınav sonuçlarının açıklanacağı bekleme dönemine girdiler. Sınav sonuçları 28 Temmuz da açıklandı. Adaylar 513 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerini yapabileceklerdir. Tercih döneminde adaylar elde ettikleri başarı neticesinde seçim yapabileceklerdir. Unutmayalım ki her şey sınava kadar olan süreç değil asıl olarak meyvesini alacağımız dönem tercih dönemidir. Yapacağımız tercihlerin bizim yaşam haritamızı belirlediği unutulmamalıdır. Bu kritik dönemde adaylar ne istediklerinden bilerek ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda tercih yapmalılar. Puanlarının yetmediği ancak çok istedikleri bir kaç bölümü tercih listesine yazabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken birçok konu var bunlara da yazımın devamında değineceğim” diye konuştu.
Dağlı, YKS tercihlerinde dikkat edilmesi gereken hususları şöyle açıkladı:
“Sevgili üniversite adayları unutmayın ki tercih edeceğiniz bölümleri sizler okuyacaksınız ve tercihte bulunduğunuz bölümle ilgili alanda siz çalışacaksınız. Bu nedenle istemediğiniz bölümü çevre baskısı ile tercihte bulunmayın. Sizler kendi hedefleriniz doğrultusunda seçimlerde bulunarak kendi fikirleriniz doğrultusunda hayatınızı yönlendirin. Kendinizi en iyi siz tanırsınız, hayattaki beklentilerinizi, yaşam kalitenizi, ideallerinizi sizden başkası bilemez bu nedenle lütfen doğru seçimler yapın. Meslek bizim ömrümüz boyunca bizimle beraber olan bir kavramdır. Bu nedenle tercihlerin hayati önem taşıdığını unutmayalım. İstediğiniz ve tercihte bulunacağınız bölümle ilgili alan araştırması yapın. Bu alanda çalışan kişilerden bilgi alabilirsiniz. Gerçekte seçmek istediğiniz bölüm sizin beklentilerinize uyuyor mu, çalışma şartları nelerdir, hangi alanda çalışılabilir, maddi olarak sizi tatmin edecek mi bunları bilerek doğru seçimlerde bulunun. Bu araştırmaları yaparak yaptığınız tercihlerle üniversite okurken yaşanılan gelecek kaygısının önüne geçmiş mümkün olacaksınız. Arkadaşlarınız, sevdiğiniz ya da akrabanız bir üniversite de diye oraları tercih etmeyin. Bu şekilde yapılan tercihlerin sonucu genellikle hüsran ile sonuçlanmaktadır. Unutmayın ki bu sizin hayatınız ve kimseye bağımlı olmadan karar vermelisiniz. Bir diğer konu ise zaten gelmez diyerek istemediğiniz bir bölümü tercih listenize koymayın. Geçmiş dönemlerde birçok öğrenci bu hataya düşerek istemediği bölümlere yerleştiler. Sizlerde bu hataları yapmamaya lütfen özen gösterin. Tercih listesi oluştururken en çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı sonrasında ise en çok istediğiniz bölümleri sıralara koyarak tercihlerinize devam edebilirsiniz. Toplamda 24 tercih hakkımız bulunmaktadır. Bu tercihlerin tamamını doldurabileceğiniz gibi istediğimiz kadar tercihte bulunma hakkına sahipsiniz. Vakıf üniversitelerini düşünen adaylar ise bu üniversiteleri iyi araştırmalı ve temsilcileriyle iletişime geçerek burs ve indirim olanaklarını çok iyi öğrenerek tercihte bulunmalıdır. Evet, sevgili üniversite adayları unutmayalım ki tercihlerde önemli olan sıralamalardır. Burada bir çan sistemi var. Zor ise herkese zor kolaysa herkese kolay olur. Bu nedenle düşük puana yüksek sıralama gelebileceği gibi tersi bir durumda söz konusu olabilir. Önceliğimiz sonuçların açıklanmasıyla birlikte göreceğimiz sıralamamızdır. Mutlaka tercih kılavuzu iyi incelenmeli aynı zamanda istedikleri bölümlerin yanlarında bulunan niteliklerde çok iyi araştırılmalıdır. Tercih aralığına dikkat ederek doğru tercihte bulunmalı sizin kararlarınız neticesinde tercih listenizi doldurmalısınız. Unutmayın hedefe ulaşmak için oku doğru atmalıyız. Hepinizin gönlünden geçen bölümlere yerleşmesini diliyorum.”

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