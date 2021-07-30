Gözleri kapanan cilt kanseri Salih'ten sevindirici haber

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözleri kapanan cilt kanseri Salih'ten sevindirici haber

DHA

Gözleri kapanan cilt kanseri Salih'ten sevindirici haber


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, cilt kanseri 9 yaşındaki Salih İğneci'nin yüzünü saran yaraların iyileşmesi ile birlikte kapanan gözleri de ışığı algılamaya başladı. Demirören Haber Ajansı'nın yaşadığı dramı gündeme getirmesinin ardından yardım eli uzanan Salih İğneci, günün tamamını geçirdiği karanlık odadan kurtulup gün ışığına çıktı. Artık yüzüne vuran ışığı algılayabildiğini söyleyen Salih İğneci, "Çok mutluyum" dedi.
Yaseminİdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı, ancak yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı. Cilt kanseri teşhisi konulan ve yüzünde derin yaralar oluşan Salih İğneci, 10 ameliyat geçirdi. Buna rağmen sağ gözü yaralar nedeniyle kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tedavi olan Salih İğneci'ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi. Maddi gücü yetersiz olan İdris İğneci, kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacı alabilmek için aşçılık mesleğini bırakarak, ailesiyle birlikte Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice köyüne yerleşti. Burada çobanlık yapmaya başlayan İğneci'ye oğulları Haktan (10) ve Fırat (13) yardım etti. Salih ise köydeki perdeleri kapalı tek göz odalı evde karanlıkta yaşama tutunmaya çalıştı. Salih gün boyu odasında açık olan televizyonu dinleyerek zaman geçirdi.
Güneşe alerjisi olduğu için dışarıya çıkamayan Salih'in karanlık odadaki yaşam mücadelesini Demirören Haber Ajansı´nın, geçen yıl 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla kamuoyuna duyurmasının ardından aileye Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım yağdı. Sağlık Bakanlığı´nın da devreye girmesiyle Ankara'da tedavisine başlanan Salih'ten iyi haberler gelmeye başladı. Damar yoluyla 3 seans uygulanan ilaçla, Salih'in boynundaki yara kapandı. Sol gözündeki büyük yara küçülürken, iyileşmeye başlayan yaraları ise kabuk tuttu. Her geçen gün iyiye giden Salih İğneci'nin yaraları nedeniyle kapanan gözleri de ışığı algılamaya başladı. Aile köyden çıkarak şehir merkezine taşındı. İdris İğneci bir otelde asıl mesleği olan aşçılık yapmaya başladı. Salih İğneci gittiği görme engelliler okulunda üçüncü sınıfa geçti. Artık o çok korktuğu ışığa bakabiliyor.
Yüzündeki ağrıların geçmesine çok sevindiğini söyleyen Salih İğneci, "Ankara'ya gidene kadar yüzümdeki yaralar bana büyük acı veriyordu. Orada ilaç verdiler ve yaralarım iyileşmeye başladı. Şimdi ışığı fark edebiliyorum. Bir an önce iyileşmek istiyorum. Büyüdüğümde hafız olacağım. Sesim güzel, abim hafız olduğu için ben de onun gibi olmak istiyorum. Işın tedavisinden birkaç ay sonra ışığı fark etmeye başladım. Tedavimden sonra sızılarım dindi, ışığı daha çok fark etmeye başladım. Önceden dışarı çıkamıyordum, şimdi geceleri çıkabiliyorum. Gündüz güneş vurmadıktan sonra pencerenin önünde de durabiliyorum. Herkese çok teşekküre derim" diye konuştu.
Anne Yasemin İğneci ise, "Salih, kendini çok toparladı. Yaraları daha çok azaldı. Yardımseverlerden Allah razı olsun. Çocuğumun ilaç masrafını karşıladılar. Şu an çocuğum hala o ilaçları kullanıyor. Rabbime şükürler olsun. Şu anda gözleri ışığı fark ediyor. Hayatı perdeleri kapalı karanlık bir odada yaşıyordu. Dışarıya hiç çıkamıyordu, güneş göremedi. Yüzündeki yaralar daha fazlaydı. Yaralarına sürekli pansuman yapıyordum. Şimdi acıları dindi, kaşıntıları kalmadı. Odanın ışıkları ve perdesi açık yerde durabiliyor. Artık güneş çocuğumu eskisi kadar etkilemiyor. Akşamları dışarıda çıkarıyorum" dediDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-07-30 09:42:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı
Büro Memur-Sen’de seçim süreci başladı
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen’de seçim süreci başladı
Rehberlik Öğretmeni Dağlı: “Tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar var”
YEREL HABERLER Rehberlik Öğretmeni Dağlı: “Tercih yapılırken dikkat ...
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
YEREL HABERLER MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
Pirinkayalar’da MHP buluşması
YEREL HABERLER Pirinkayalar’da MHP buluşması
Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için köy halkı seferber oldu Ölmek üzere olan balıklara can suyu
YEREL HABERLER Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için köy ...
Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz ...
Kuraklık dere yataklarını vurdu Sıcak havalar dereleri kuruttu
YEREL HABERLER Kuraklık dere yataklarını vurdu Sıcak havalar ...
Kuraklık sebebiyle gölette can çekişen balıklara can suyu verdiler
YEREL HABERLER Kuraklık sebebiyle gölette can çekişen balıklara can ...
Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor: 1-1
Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
YEREL HABERLER Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
Seyir halindeki tırın çekicisi bir anda alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın çekicisi bir anda alev aldı
Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
YEREL HABERLER Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
DES Genel Başkanı Çelebi: “Maaşlar yoksulluk sınırı altında kalmamalı”
YEREL HABERLER DES Genel Başkanı Çelebi: “Maaşlar yoksulluk sınırı ...
Büyükşehir’in sporcusu Özkısa boksta Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in sporcusu Özkısa boksta Türkiye ...
Milliler, Erzurum’da güç depoluyor
YEREL HABERLER Milliler, Erzurum’da güç depoluyor
Erzurum Oltu Esenyamaç Göleti’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum Oltu Esenyamaç Göleti’nde çalışmalar ...
İlçelerde MHP rüzgarı
YEREL HABERLER İlçelerde MHP rüzgarı
Karataş güven tazeledi
YEREL HABERLER Karataş güven tazeledi
Valinin bisiklet aşkı
YEREL HABERLER Valinin bisiklet aşkı
Erzurum’da 40 bin öğrenci telafi eğitiminde
YEREL HABERLER Erzurum’da 40 bin öğrenci telafi eğitiminde
Sıcağa alışık olmayan Erzurumlular serinlemek için farklı çözümler arıyor
YEREL HABERLER Sıcağa alışık olmayan Erzurumlular serinlemek için ...
Diş Hekimliği Fakültesi 50 yaşında
YEREL HABERLER Diş Hekimliği Fakültesi 50 yaşında