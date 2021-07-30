Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden büyük başarı İlk binde 3 öğrenci

Pandemi koşulları birçok alanda olduğu gibi, eğitim ve öğretimde de etkili olduğu 20202021 döneminde Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden YKS yerleştirme puan ve sıralamasında tarihi bir başarı geldi.

Sümeyye Acar 274., Ahmet Hasan Arslan 752., Mehmet Fatih Demirli 853. olarak ilk bine girerek Erzurum’da gurur kaynağı oldular. Ayrıca ilk 20 binde de 20 öğrenci ile boy gösteren okul gelecek yıllar içinde umut kaynağı oldu.

Okul yetkililerinden yapılan açıklamada, “Planlı ve özverili çalışma neticesinde hiçbir koşulun eğitime engel olamayacağını Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi bir kez daha ortaya koydu ve gelecek sene bu süreci yaşayacak olan okul ve öğrencilere de ilham kaynağı oldu. Öğrencilerinden 12 tıp fakültesi ve 10 hukuk fakültesi bekleyen Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi şehrimizin eğitim seferberliğindeki en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu da göstermiş oldu” ifadelerine yer verildi.

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