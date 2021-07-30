Ceyhun Gülselam: “Süper Lig’den birçok teklif aldım ama Altay’ı seçerek doğru bir karar verdim” Altaylı futbolcu Ceyhun Gülselam: “Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu” “İyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz” “Sahada elimden geleni yapacağım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhun Gülselam: “Süper Lig’den birçok teklif aldım ama Altay’ı seçerek doğru bir karar verdim” Altaylı futbolcu Ceyhun Gülselam: “Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu” “İyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz” “Sahada elimden geleni yapacağım”

İHA

Ceyhun Gülselam: “Süper Lig’den birçok teklif aldım ama Altay’ı seçerek doğru bir karar verdim” Altaylı futbolcu Ceyhun Gülselam: “Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu” “İyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz” “Sahada elimden geleni yapacağım”

Altay’ın yeni transferi Ceyhun Gülselam, Süper Lig’den birçok transfer teklifi aldığını fakat Altay’ı büyük bir kulüp olmasının yanı sıra Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin de takımın başında bulunduğu için tercih ettiğini söyledi.
Süper Lig’in yeni takımlarından Altay, 20212022 sezonu öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisinin yeni transferi 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Ceyhun Gülselam, yeni sezon hazırlıklarını ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

“Çalışmalarımız iyi gidiyor”
Öncelikle kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren Gülselam, “Altay’a transferim olduktan sonra ilk etapta İzmir’e geldim. İlk etap çalışmalarımıza orada başladık. İzmir biraz sıcaktı ama ilk etap kampımız iyi geçti. Şimdi Erzurum’dayız. Burada şartlar çalışmak için çok güzel. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yüksek rakımdan dolayı burada alışma sürecimiz oluyor. Nefes almakta biraz zorlanıyorsunuz burada, bu yüzden idmanlar ağır geçiyor. Ama çabuk atlatıyoruz. Şu an her şey burada iyi gidiyor diyebilirim” dedi.

“Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu”
Bir çok teklif almasına rağmen Altay’ı neden tercih ettiğini de açıklayan Ceyhun, “Birçok teklif aldım Süper Lig’den ama Altay’ın büyük camia olması ve Mustafa hocanın burada olması buraya gelmem için büyük etken oldu. Doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“İyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz”
Hedeflerinin iyi sonuçlar alıp ligi iyi bir yerde bitirmek olduğunu kaydeden Ceyhun Gülselam, “Öncelikle her şeyi adım adım düşünüp yapmak gerekiyor. Kampı ve hazırlık maçlarını iyi atlatıp önümüze bakmak istiyoruz. Yeni kurulan bir ekibiz baktığınız zaman her gün aramıza yeni arkadaşlar katılıyor, ben de dahil. Birbirimizi tanıyıp adapte olmamız lazım. Süper Lig gerçekten zor bir lig, önce takım halinde adapte olup sonra iyi sonuçlar alıp ligde kalmak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Sahada elimden geleni yapacağım”
Sahada elinden geleni yapıp Altay’ın hedefleri için mücadele edeceğini aktaran tecrübeli futbolcu, “Ben hep takımımı ön planda tutarım, kendi hedeflerim hep ikinci planda olur. Bu sene de öyle olacak. Elimden geleni kulübüm adına yapacağım. İlk önce kulübün hedeflerini ön planda tutup sahada elimden geleni yapacağım. Ben kendi kulübüme odaklanmış durumdayım ama ligde isimli futbolcularla oynamak her futbolcu için güzel. Rakip olsun takım arkadaşı olsun hiç fark etmiyor” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden büyük başarı İlk binde 3 öğrenci
YEREL HABERLER Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden büyük ...
Metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı
YEREL HABERLER Metrelerce yükseklikte bisikletiyle Zipline yaptı
Gözleri kapanan cilt kanseri Salih'ten sevindirici haber
YEREL HABERLER Gözleri kapanan cilt kanseri Salih'ten sevindirici ...
KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA finansman desteği programı sonuçları açıklandı
Büro Memur-Sen’de seçim süreci başladı
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen’de seçim süreci başladı
Rehberlik Öğretmeni Dağlı: “Tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar var”
YEREL HABERLER Rehberlik Öğretmeni Dağlı: “Tercih yapılırken dikkat ...
MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
YEREL HABERLER MHP'de rota İspir ve Pazaryolu oldu
Pirinkayalar’da MHP buluşması
YEREL HABERLER Pirinkayalar’da MHP buluşması
Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için köy halkı seferber oldu Ölmek üzere olan balıklara can suyu
YEREL HABERLER Kuraklık hat safhaya ulaştı, 10 bin balık için köy ...
Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Doğunun masal diyarı rengi ve şekilleriyle göz ...
Kuraklık dere yataklarını vurdu Sıcak havalar dereleri kuruttu
YEREL HABERLER Kuraklık dere yataklarını vurdu Sıcak havalar ...
Kuraklık sebebiyle gölette can çekişen balıklara can suyu verdiler
YEREL HABERLER Kuraklık sebebiyle gölette can çekişen balıklara can ...
Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor: 1-1
Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
YEREL HABERLER Altay, hazırlık maçında Giresunspor'u farklı geçti
Seyir halindeki tırın çekicisi bir anda alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırın çekicisi bir anda alev aldı
Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
YEREL HABERLER Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
DES Genel Başkanı Çelebi: “Maaşlar yoksulluk sınırı altında kalmamalı”
YEREL HABERLER DES Genel Başkanı Çelebi: “Maaşlar yoksulluk sınırı ...
Büyükşehir’in sporcusu Özkısa boksta Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in sporcusu Özkısa boksta Türkiye ...
Milliler, Erzurum’da güç depoluyor
YEREL HABERLER Milliler, Erzurum’da güç depoluyor
Erzurum Oltu Esenyamaç Göleti’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum Oltu Esenyamaç Göleti’nde çalışmalar ...
İlçelerde MHP rüzgarı
YEREL HABERLER İlçelerde MHP rüzgarı
Karataş güven tazeledi
YEREL HABERLER Karataş güven tazeledi
Valinin bisiklet aşkı
YEREL HABERLER Valinin bisiklet aşkı
Erzurum’da 40 bin öğrenci telafi eğitiminde
YEREL HABERLER Erzurum’da 40 bin öğrenci telafi eğitiminde