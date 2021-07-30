Yakutiye Gençlik’le eğlendiler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ve müzik grubu, ‘Kardeş İl’ projesi kapsamında gittikleri Bayburt’ta minik çocukları hem eğlendirdi hem de şehrin tarihi yerlerini gezdirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezleri aralıksız faaliyetlerine devam ediyor. İnsan odaklı çalışmalarına yoğun tempoda devam eden Gençlik Merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projelerinin yanı sıra yerelde kendi yaptığı projelerini başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi de Bayburt’a giderek önemli bir etkinliğe imza attı. Yakutiye Gençlik Merkezi, ‘Kardeş il’ olarak belirlediği Bayburt’ta Gençlik Merkezinde tadına doyulamayan eğlenceli bir faaliyete imza attı. Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi ve Müzik grubu Bayburtlu çocuklara müzik ziyafetinin yanı sıra tiyatro gösterisi yaptı.

‘Çocukların gülmesi her şeye değer’, ‘Gülümseyin Geliyoruz’ sloganları eşliğinde Bayburt GSİM Gençlik Merkezi’nde çocuklara müzik ziyafeti ve tiyatro gösterisi yapan Yakutiye Gençlik Merkezi’ne alkış yağdı.

‘Kardeş İl’ projesi kapsamında Bayburtlu çocukları eğlendirdikleri için mutlu olduklarını belirten Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, ”Gençlik merkezi etkinlik ağımızı artırarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Salgın kısıtlamalarının azaltıldığı bu günlerde gençlerimiz boş durmadan yeni etkinliklerle gençlik merkezimizi şenlendiriyorlar. Yeni faaliyet dönemimize yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz . ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projemizle birlikte tiyatro ve müzik gösterileriyle buluşmayan çocuklarımız kalmayacak . Bu kapsamda faaliyetlerimiz sürekli destek veren eğitmenlerimize ve gençlik liderlerimize teşekkür ediyorum ” dedi.

Yakutiye Gençlik Merkezindeki kulüp ve gönüllülük çalışmaları hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz, “ Sizlerde Gençlik merkezi çalışmalarına katılabilirsiniz” diye konuştu.

Bu arada Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Grubu ve Tiyatro Ekibi, Bayburt’taki eğlenceli etkinliğin ardından çocuklarla birlikte şehrin tarihi yerlerini gezdiler.

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